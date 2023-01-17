الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

شيرين فتحي لصالون التنسيقية: برنامج «مودة» يقدم تدريبات للمقبلين على الزواج

شيرين فتحي
شيرين فتحي

قالت شيرين فتحى، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: لدينا بعض المبادرات والبرامج فى وزارة التضامن الاجتماعى والتى تعمل على استباق حدوث أى مشكلة تخص الأسرة.

وأضافت شيرين فتحي، خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول  "قانون الأحوال الشخصية"، أن البرنامج الرئاسى ( مودة) الذى انطلق عام 2019، هذا البرنامج يحث على دعم الأسرة المصرية ودعم الشباب المقبل على الزواج، وتوفير تدريبات للمتزوجين والمقبلين على الزواج للحد من المشكلات، وهذا البرنامج يقوم على ثلاث جوانب، وهي؛ الجانب النفسى والجانب الاجتماعي والجانب الصحى.

وأشارت "فتحى"، إلى كيفية اختيار شريك الحياة والأسس المفروض أن يتم الاختيار بناء عليها، كما شددت على أهمية تكثيف حملات التوعية بشأن مشكلة ختان الإناث والزواج المبكر والتوعية بخطورة الإدمان.

وتابعت: "في الملف الصحى، نقوم في وزارة التضامن الاجتماعى بتوعية الأفراد بالكشف قبل الزواج حتى لا يتم إنجاب أطفال ذوى إعاقة، كما أننا نطالب بتأجيل ولادة الطفل الأول، كما أشار رئيس الجمهورية".
وقالت "فتحى": يجب أن يكون بين ولادة الأطفال مسافات حتى يتم تربيتهم بطريقة صحيحة، متابعة: "لدينا 157 مكتب توجيه واستشارات زوجية على مستوى الجمهورية ويكون دورهم وقائي وعلاجي، الدور الوقائى هو تدريبات للزواج أو عمل جلسات للحماية من المشاكل، أما الدور العلاجى يكون عندما تحدث مشكلة، فيتم تشكيل لجنة من الأخصائيين سواء أخصائى نفسى أو أخصائي اجتماعى ورجل دين واستشارى قانونى، كى يتم الحل قبل الذهاب إلى المحكمة".

أدار الحوار خلال الصالون، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة كل من، شيرين فتحى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودينا المقدم المحامية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمرو عبد الباقى المحامى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات، حول القضايا التي تُطرح في الحوار الوطني.

شيرين فتحي وزيرة التضامن الاجتماعي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المبادرات الأحوال الشخصية

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