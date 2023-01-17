التموين: طرح كارت شراء الخبز لغير حاملى بطاقات التموين الأسبوع المقبل

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء سيتم إتاحة الخبز المدعم ذات المذاق المتميز لكافة المواطنين خارج منظومة الدعم.

وأكد عشماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه سيتم طرح كارت شراء الخبز لغير حاملي البطاقات التموين بداية من الأسبوع المقبل من قبل مكاتب البريد، لذا على المواطنين الذين لا يمتلكون بطاقات بريدية الذهاب إلى أقرب فرع بريد له من أجل الحصول على كارت.

وأضاف في حديثه، أن سعر الرغيف الواحد بأكثر من 90 قرشًا، ويعد هذا السعر بمثابة توفير رغيف الخبز للشرائح الوسطى وفوق الوسطى بسعر مناسب، معبرًا: "فيه أكثر من 33 ألف مخبز للعيش البلدي والرغيف الواحد بيكلف الدولة 90 قرشًا وبياخده المواطن بـ50قرشا فقط، لذا هذا الكارت البريدي سيخلق منافسة كبيرة بين مخابز الغيش البلدي والسياحي".