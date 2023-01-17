الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع تلميذة بالمرحلة الابتدائية سقطت من الطابق الثالث بمنزلها بأبوقرقاص

جثة
جثة

لقيت تلميذة بالمرحلة الابتدائية مصرعها بعد سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها بعد اختلال توازنها بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وتم نقل جثتها لمشرحة المستشفى المركزي وحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى أبوقرقاص المركزي، تتضمن وصول ريهام-ج-م، 7 سنوات، تلميذة بالمرحلة الابتدائية، تقيم بقرية منشأة الزعفرانة، جثة هامدة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية بمعرفة فريق من إدارة البحث الجنائي، تبين أن التلميذة سقطت من الطابق الثالث بمنزلها بعد اختلال توازنها وسقطت على الأرض جثة هامدة وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق. 

مصرع تلميذة بالمرحلة الأبتدائية قرية منشأة الزعفرانة بأبوقرقاص سقطت من الطابق الثالث بمنزلها اختلال توازنها نقل جثتها لمستشفي أبوقرقاص المركزي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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