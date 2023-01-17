الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على ملح فاسد قبل ترويجه فى الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على كمية من الملح غير صالح للاستخدام الآدمي ومجهول المصدر داخل مصنع تعبئة قبل ترويجه بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري. 

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية تفيد بقيام المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الملح لحيازته ملح طعام دون بيانات دالة على الحيازة ومجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات، مما يشكل خطرا على صحة المواطنين وممارسة الغش التجاري والتدليس.

جرى مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسئول وبتفتيشه عثر على كمية من ملح الطعام غير مطابق للمواصفات القياسية قبل ترويجه بالأسواق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

إتخاذ الإجراءات القانونية أدم استخدام الـ أسواق اسوأ استخدام الآدمي الإجراءات القانونية اللازمة

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