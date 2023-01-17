«صانعات البهجة» كتاب محمد حليم فى معرض القاهرة الدولى

صدر حديثًا للكاتب الصحفي محمد حليم، كتاب "صانعات البهجة.. سير ذاتية لعدد من نجمات الدراما والشباك" عن دار الرسم بالكلمات للنشر والتوزيع، ومن المقرر أن يتواجد الكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

يتناول محمد حليم في الكتاب تاريخ السينما والدراما في مصر، بأسلوب أدبي يضع الأحداث في قالب درامي، ليأخذ القارئ في مشاهد تُرسم أمام عينيه وهو يقرأ، وذلك من خلال سيرة مجموعة من نجمات الدراما والشباك.

ويتناول أيضًا الأحداث السياسية والتغيرات الاجتماعية التي حدثت في المجتمع وعاصرتها كل شخصية، بما انعكس على الفن من ناحية، وبما غيره الفن من ناحية أخرى، بمعنى أن كل شخصية هي ملخص لتاريخ مصر برمته كسياسة وتحولات مجتمعية في الوقت التي تواجدت فيه، حيث احتفاظها برصيد مجتمعي كبير، كما هي بالضبط في الفن التي قدمته.

وهؤلاء النجمات هن: شادية ونيللي ونجلاء فتحي وميرفت أمين وليلى علوي، بجانب عبلة كامل وغادة عبدالرازق وياسمين عبدالعزيز ونيللي كريم ودنيا سمير غانم، وكل منهن عايشت فترة مختلفة باتجاهات فنية متنوعة.

ومحمد حليم كاتب صحفي مصري وباحث مهتم بشكل خاص بالسير الذاتية للفنانين، من مواليد مدينة بنها بالقليوبية، وتخرج من كلية الإعلام جامعة بني سويف عام 2017.

كما عمل مراسلًا صحفيًا في العديد من الصحف والمواقع الخبرية، أبرزها الشروق وفيتو، وساهم أيضًا في تحرير العديد من الموضوعات الصحفية لجريدة السياسة الكويتية.