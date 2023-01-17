روندا بيرن تكتب روشتة النجاح: لا تشكك فى نفسك.. رتب أولوياتك.. كن متفائلًا

دائمًا ما ننظر للأشخاص الناجحين ورواد الأعمال ونتساءل: ما سر النجاح؟، حتى نتتبع خطواتهم ونعمل على تحقيق النجاحات فى مختلف المجالات، وهذا ما دفع الكاتبة روندا بيرن للبحث عن إجابة لهذا التساؤل من خلال كتاب «السر»، الذى يعد أحد أشهر وأكثر الكتب مبيعًا فى السنوات الأخيرة.

ويعد كتاب «السر» من أفضل كتب المساعدة الذاتية، وتقوم فكرته على «قانون الجذب» إلى النجاح وكيفية تحقيق الأهداف المنشودة، اعتمادًا على أن التفكير الإيجابى يمكنه أن يخلق نتائج تجعل الحياة أفضل.

وبيع من كتاب «السر» ما يزيد على ٢١ مليون نسخة، وترجم إلى ٤٤ لغة، ولكن مع ذلك فقد اجتذب قدرًا كبيرًا من الجدل، وسخر منه كثيرون فى العديد من البرامج التليفزيونية.

وترى مؤلفة «السر» فى كتابها أن الكون محكوم بقانون يسمى «قانون الجذب»، الذى يقال إنه يعمل عن طريق جذب خبرات وحالات وأحداث وأفراد فى حياة شخص ما بالتطابق مع أفكار هذا الشخص ومشاعره، وتؤكد أن التفكير الإيجابى والشعور بالإيجابية يخلقان نتائج مختلفة للحياة، مثل الزيادة فى الثروة وتحسن الصحة والسعادة.

ويهتم الفصل الأول من الكتاب بتوضيح قصة شخص ناجح، استطاع أن يجذب عوامل النجاح إليه مع تسخيرها لصالحه لتحقيق أهدافه، مثل كثير من رجال الأعمال والناجحين فى العالم.

ويتضمن الكتاب مجموعة متنوعة من النصوص، كتبها مفكرون وعلماء من أمثال رالف والدو إمرسون وويليام بليك وأفلاطون، توضح طريقة تفكيرهم وكيف حققوا النجاح من خلال «قانون الجذب».

ويهتم الكتاب بتعليم قراءه كيفية استخدام «السر» فى كل جوانب الحياة، مثل المال والصحة والعلاقات والسعادة، بعد فهم القوة المخفية وغير المستغلة الموجودة داخل كل إنسان، ويشرح كيف يمكن لهذا الوحى أن يجلب الفرح لكل جانب من جوانب الحياة.

ويحتوى كتاب «السر» على حكمة من معلمى العصر الحديث من الرجال والنساء، الذين استخدموا الحكمة لتحقيق الصحة والثروة والسعادة، ويسلط الضوء على قصص مقنعة عن اكتساب الثروة وتجاوز المرض والتغلب على العقبات، بالإضافة إلى تحقيق ما قد يعتبره الكثيرون مستحيلًا.

وتنصح الكاتبة كل إنسان بتجديد حياته الفكرية، عن طريق استبدال الطاقة السلبية برسائل إيجابية، وبدلًا من التركيز على ما لا يريده يطلب من كل إنسان أن يحدد ما يحتاجه فى الوقت الراهن، وكيفية تحقيقه فى الوقت المراد.

وتؤكد ضرورة ألا يشكك الإنسان فى نفسه أبدًا، وألا يفكر أبدًا فى العواقب السلبية لكل خطوة يخطوها فى حياته، مع تجنب الانغماس فى الأفكار السلبية، والقيام بمشاريع تجارية أو استثمارات محفوفة بالمخاطر، وتجاهل سلوكيات الخوف من المجهول.

وتوضح أن العقل مثل برج الإرسال التليفزيونى، الذى يستطيع جذب عوامل النجاح الكثيرة التى تسهم فى تحقيق الأهداف، وترى أن الخطوة الأولى هى أن يطلب الإنسان ما يريد، وأن يكون واضحًا بشأنه.

كما تؤكد الكاتبة قوة التفكير الإيجابى، وتقول: «إذا وجدت نفسك فى أى وقت من الأوقات تعانى من التوتر، فمن الطبيعى أن يحدث ذلك»، فكلما شعرت بالتوتر والقلق برحلة نجاحك زاد التميز والإنجاز فى الهدف المطلوب، سواء كان بالعمل أو فى التعامل مع الآخرين.

وتفترض «بيرن» أن معظم الأنظمة العملية غير فعالة، لأنها تركز على الجوانب السلبية وتشجع الناس على استيعاب أفكار روتينية خالية من الإبداع، لذا تقدم فى كتابها طريقة التعامل مع الضغوط وكيفية مواصلة السير نحو الهدف.

وفى نهاية الكتاب تقول: «غالبًا ما نمر فى الحياة، ونتساءل عن ماهية سر النجاح، ولكن الإجابة حولنا، وتتمثل فى حب الذات، والعمل على جذب كل عوامل النجاح والتميز والسيطرة على كل الجوانب السلبية فى الحياة، التى تتمثل فى الخوف من القادم، أو العيش على الماضى، ويفشل الكثير من الأشخاص فى القيام بذلك بسبب عدد من المفاهيم الخاطئة، فبعض الناس يرتكبون خطأ اعتقادًا بأنه لا يوجد ما يكفى من الإيجابية أو الحظ السعيد، لتحقيق النجاح».