الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم على لص سرق أجهزة من دار مسنين بالإسكندرية بالسجن 5 سنوات

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بمعاقبة متهم سرق أجهزة من دار مسنين بالسجن المشدد 5 سنوات  وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي والمستشار محمد إبراهيم عوض.

 

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 988 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ من مشرف دار مسنين بسرقة عدد من الأجهزة الكهربائية بدائرة القسم.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهم "س.ف.ع" عاطل اشترك في سرقة المنقولات عبارة عن 8 شاشات تلفزيون و8 ريسيفر مستقبل إشارة و6 مراوح وعدد اثنين كشاف وعدد واحد كمبروسر بعد تم قطع سلك إحدى النوافذ للغرف باستخدام سلاح أبيض بالدار محل الواقعة بمنطقة الكينج مريوط وقاما بنقل تلك المنقولات وإخفائها.

 

وتبين من أقوال ما شهد به "ا.ج.م" موظف بالدار، أنه في تمام الساعة الـ10 صباحا أبلغه أحد عمال النظافة بدار المسنين بوجود قطع سلك نوافذ الدار وسرقة الأجهزة الكهربائية، وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم والتحفظ على المسروقات وإحضارها إلى ديوان القسم وتعرف عليها العاملين في الدار وإعادة تسليمها، وتحرير محضر إداري بالواقعة.

 

وبعرض المتهم على النيابة التي قررت حبسه لاتهامه بالسرقة وإحراز سلاح أبيض في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية بنصوص المواد التي يعاقب بها القانون، وبعرض الواقعة على المحكمة أصدرت حكمها على المتهم.

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