الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة جنوب الوادى ترد على «الدستور» بشأن «تكليف المعيدين» بكلية الإعلام

الدكتور يوسف أحمد
الدكتور يوسف أحمد غرباوي

ردت جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف أحمد غرباوي، على ما نشرته جريدة «الدستور»، أمس الإثنين، بشأن تكليف المعيدين بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.

وقالت الجامعة في بيان لـ«الدستور»: «إشارة إلى ما نشر في جريدة الدستور بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٣م بعنوان "التمييز في جامعة جنوب الوادي" والذين تضمن وجود تمييز في تكليف المعيدين بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، فإن بداية إن كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال شأنها شأن سائر الكليات تقوم بالتكليف وليس التعيين وفقًا لاحتياجاتها التعليمية والتدريسية وليست ملزمة بتعيين كل من يكون الأول من الخريجين إلا لسد العجز وإلا اعتبر الأمر إهدارًا للمال العام والدرجات المالية المخصصة للجامعة. وتحكمت المحسوبية والهوى».
وأضافت الجامعة أنه: "تم تخصيص عدد درجتين لكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال وفقًا للخطة الخمسية لتكليف المعيدين (2019- 2023) المعلنة والمصدق عليها من قبل مجلس الجامعة بعد المراجعة الدقيقة والموضوعية من قبل الكليات ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث روعي فيها الدرجات المالية المتوفرة في الكليات وعدد الساعات التدريسية، وعدد المعيدين والمدرسين المساعدين داخل كل كلية والنسبة والتناسب بين عدد الطلاب وعدد الهيئة المعاونة في الكليات النظرية والعلمية، وهذه الخطة المعلنة تنفي عدم الإعلان المسبق من قبل الكلية عن احتياجاتها من المعيدين الذي جاء بالمقال".

وأوضحت أن الخطة الخمسية لتكليف المعيدين حددت في منطوق قرارها آليات اختيار المعيدين، حيث نصت في الأعوام من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ على تكليف عدد (2 معيد سنويًا بالكلية ككل) يتم توزيعهم على الأقسام حسب الاحتياج ووفق ما يقره مجلس الكلية، وبناء عليه ليس مجلس الكلية الذي يحدد الدرجات المالية أو عددها، وإنما هي درجات ممولة من قبل وزارة المالية، يتم توزيعها على الكليات، وذلك ينافي ما جاء في المقال بأن الكلية هي التي تتحكم في العدد.

وأشارت إلى أنه يتم الاختيار من قبل مجلس الكلية بعد الاطلاع على عدد المعيدين بكل قسم علمي وعدد الساعات الخاصة بالتدريبات والدروس العملية، وقد تبين بعد عرض مذكرة الموارد البشري فيما يتصل بأعداد المعيدين والمدرسين المساعدين بكل قسم علمي من الأقسام الأربعة التي تحتوي عليها الكلية، تبين أن قسم العلاقات العامة والإعلان به أقل عدد من معاوني أعضاء هيئة التدريس (٤) ثم قسم الإذاعة والتليفزيون عددهم (٥)، ثم قسم الإعلام الإلكتروني عددهم (٦) ثم قسم الصحافة وعددهم (٦) علمًا بأن الأعباء التدريسية واحدة، وهذه الاحصائيات الموثقة تنفي الهوى أو انحراف مجلس الكلية أو تحيزه تجاه قسم بعينه دون الآخر، وتنفي معها أيضًا ما وصفه المقال بالعشوائي وطريق حادي بادي....؟. فقد تم الاختيار وفق الاحتياج الفعلي للأقسام.

وأكدت الجامعة أنه لم يتم التكليف من أقارب الأساتذة أو من له علاقة بهم مطلقًا، ولم يتم ممارسة أي ضغوط على مجلس الكلية من أي جهة أخرى، فالمجلس يربأ بنفسه عن التشكيك في قراراته إلا بدليل موثق بعيدًا عن الأقوال التي لا تحمل حقائق، وفي حال تبين ذلك مستقبلًا أو تورط مجلس الكلية من حق رئيس الجامعة مساءلة المجلس، فلا أحد بعيدًا عن القانون وفقًا لمبدأ الشفافية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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