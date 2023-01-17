تفاصيل الاجتماع الأول للجنة التقييم والمتابعة لمرض الدرن في السويس

من أجل سويس خالية من الدرن

عقدت مديرية الصحة بمحافظة السويس، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا لتقييم ومتابعة مرض الدرن.



ورأس وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوى، الاجتماع الأول خلال عام 2023 للجنة التقييم والمتابعة لمرض الدرن، وذلك لبحث تقرير اللجنة خلال عام 2022 للوقوف على المعوقات والسلبيات ومعالجتها.

وأشار وكيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع إلى وجود بروتوكول تعاون بين برنامج الإيدز وبرنامج الدرن ويتم من خلاله توفير علاج وقائي للدرن، كذلك بروتوكول تعاون بين المستشفيات، وفقاً للبرنامج القومي لمكافحة الدرن.

واستعرض الدكتور طارق إبراهيم مدير مستشفى الصدر، متوسط عدد المواطنين المترددين على العياده الخارجية للمستشفى خلال العام المنصرم، كذلك استعراض حالات الاشتباه والإجراءات المعملية والأشعات المتخذة لعمل فحوصات الدرن.

وفي سياق آخر كلف وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، مديري الإدارات بالتواجد اليومي بمستشفى السويس العام لمتابعة الأداء، كلٌ فيما يخصه وكذلك تقييم أداء الفرق على رأس العمل.

ووجه «الحفناوي» بمراجعة أعمال فرق الجودة ومكافحة العدوى، كما تم تكليف الدكتور رضا فكري مدير المكتب الفني بالإشراف على أعمال الشئون الوقائية والأمراض المتوطنة.