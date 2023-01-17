إنجى طاهر: «الهجمات الإلكترونية التى لم يتم ردعها تهدد الاقتصاد العالمى الهش»

قالت الإعلامية إنجي طاهر، إن خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي حذروا من أن الهجمات الإلكترونية التي لم يتم ردعها تهدد الاقتصاد العالمي الهش، حيث تستمر تكلفتها في الارتفاع.

وأضافت «طاهر» خلال تقديمها برنامج مال وأعمال، المذاع عبر فضائية extra news، أن تقرير دافوس السويسرية صدر اليوم الثلاثاء في المنتدى تحت عنوان «حالة العالم المتصل 2023»، أن التهديدات المباشرة يمكن تخفيفها من خلال بروتوكولات أمنية قوية وحوكمة عبر التعاون عبر القطاعين العام والخاص.

وأوضحت أن ماليين اقتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، قالوا إن إعادة فتح الصين بعد قيود فيروس كورونا يمكن أن تدفع النمو العالمي إلى ما هو أبعد من التوقعات، ويساعد على تجنب ركود أوسع نطاقًا.

وبينت الإعلامية إنجي طاهر أن المسئولين أكدوا أن إعادة فتح الصين ستكون محركًا رئيسيًا للنمو، وأن آسيا هي المكان الذي سيكون فيها عامل النمو ليس فقط في الصين وإنما في الهند وإندونيسيا، فكلها اقتصادات ناشئة وقوية للغاية.