الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حزب المصريين: القمة الثلاثية تعيد إحياء القضية الفلسطينية من جديد

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

ثمن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، مؤكدًا أن هذه القمة تعمل على إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط باعتبار أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع ويجب تسويتها في إطار مرجعيات الشرعية الدولية تحقيقا لمصالح كافة الأطراف.

وقال "أبوالعطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه القمة تؤكد للجميع أن القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية والرئيس السيسي، موضحا أن الرئيس السيسى يبذل مساعي ومجهودات صادقة على عدة مسارات تتمثل في إعادة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتثبيت التهدئة بين الجانبين التي تحققت بفضل الجهود المصرية المخلصة، وإعادة إعمار قطاع غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع وفي كامل الأراضي الفلسطينية، وتحقيق المصالحة والتوافق بين الفصائل الفلسطينية وتسوية كافة الخلافات من خلال الفلسطينيين أنفسهم بما يعزز عملية إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي بالتواصل مع الشركاء الدوليين المعنيين بتلك القضية، لا سيما أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي أثبتت في كافة محطات القضية الفلسطينية قدرتها ومصداقيتها دوليا في معالجة المستجدات والتطورات والأزمات التي مرت بها القضية خلال السنوات الماضية.

وأكد أن القمة الثلاثية تلقي الضوء مجددا على القضية الفلسطينية لتكون في مقدمة أولويات وأجندة العالم، موضحا أن مواقف مصر والأردن ثابتة لدعم الأشقاء العرب بوجه عام وفلسطين بوجه خاص.

ونوه بأن هذا النهج يجب أن يكون نهجا ثابتا تنتهجه كافة الدول العربية بتسليط الضوء على القضايا العربية لتكون في مقدمة أجندة العالم ومجلس الأمن.

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