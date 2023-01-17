محلل سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: روسيا لا تستحق بقاء عضويتها بمجلس الأمن

قال إيفان سلهيدا، محلل سياسي أوكراني، إن صيغة السلام الأوكرانية تضمن انسحاب القوات الروسية من جميع الأراضي الأوكرانية، وهذه الصيغة ترتكز على 10 بنود وفي حال خلل هذه البنود فلن يحدث السلام.

مجلس الأمن الأمريكي

وأكد سلهيدا، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا ليس لها الحق في البقاء بمجلس الأمن للأمم المتحدة بعد هجومها على الجانب الأوكراني دون وجه حق، ولهذا يجب إلغاء روسيا من عضوية مجلس الأمن.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف في حديثه، أن أوكرانيا تطالب روسيا بإعادة إعمار الأراضي الأوكرانية مرة أخرى، حيث تم هدم وتدمير كافة المنشآت الحكومية على أيدي القوات الروسية.