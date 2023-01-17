الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل سداد عازف الأورج محمد عبد السلام 100 ألف جنيه لـ«الموسيقيين»

محمد عبد السلام
محمد عبد السلام

كشف د.أحمد أبوالمجد، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، عن قرار النقابة الاخير تجاه عازف الأورج الشهير عبد السلام بعد سداده جزءا من المبلغ المستحق وقدره ١٠٠ ألف جنيه.

وقال أبوالمجد، لـ «الدستور» إن شقيق الفنان حضر إلى مقر النقابة اليوم لسداد الغرامة ومن المقرر أن يتم تسديد باقي المبلغ وقدره ٥٠ ألف جنيه بعد ١٥ يومًا.

كانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، أصدرت قرارًا بإيقاف عازف الأورج محمد عبد السلام بعدما تعاقد مع منظم حفلات على 15 حفل زفاف ولم يلتزم بالعقد ولم يقم بإحياء الأفراح، ما دفع منظم الحفلات للتقدم بشكوى ضده في نقابة الموسيقيين.

وكشفت نقابة المهن الموسيقية عن تحصيلها 26 مليون جنيه مصري حتى اليوم في كل أفرع النقابة بشتى أنحاء الجمهورية.

عقد مجلس نقابة المهن الموسيقية اجتماعا برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل بحضور أعضاء مجلس النقابة، حيث قدم النقيب بيان إيرادات النقابة خلال 3 شهور  منذ توليه المسئولية، والتي وصلت إلى 26 مليون جنيه، حيث قدم النقيب الشكر للسادة أعضاء مجلس النقابة والإدارة المالية والحسابات بالنقابة.

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2023-638095752187853150-785
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