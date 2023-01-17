الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل اجتماع لجنة مراجعة العقارات منذ 2017 وحتى 2021 بالدقهلية

هيثم الشيخ
هيثم الشيخ

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، برئاسة اجتماع لجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص بناء والجاري تنفيذها حاليا، معلنا عن انتهاء اللجنة من مهام عملها.


جاء ذلك بحضور كافة أعضاء اللجنة المشكلة لمراجعة كافة رخص البناء الصادرة منذ الفترة من 2017 وحتى 2021، واستعرض الاجتماع تقريرا يتضمن البيانات التي قامت اللجنة بمراجعتها بشأن التراخيص الصادرة للعقارات والموقف التنفيذي في هذا الشأن.


وأوضح محافظ الدقهلية، أن إجمالي الرخص الصادرة منذ 2017 وحتى 2021 بلغت 12 ألفا 160 رخصة تم الانتهاء بالعمل من 11 ألفا و612 رخصة وتبقى 548 رخصة تم فحصهم من خلال اللجنة الفنية المشكلة لفحص هذه الرخص للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط الفنية.


ومن جانبه أوضح نائب المحافظ، أنه تم استعراض تقرير أعمال مراجعة الموقف التنفيذي لعدد 74 تراخيص، كل على حده للعقارات بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة ليصل إجمالي ما تم فحصه حتى الآن 548 رخصة وبذلك تنتهي اللجنة من مهام عملها.


وأكد الشيخ، أن اللجنة حرصت على تطبيق الاشتراطات البنائية القانونية والفنية المقررة تنفيذا للقانون حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
 

أيمن مختار محافظ الدقهلية نائب المحافظ اجتماع العقارات

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