المستشار الألماني: نستبعد الدخول في حرب تجارية مع الولايات المتحدة

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، عن استبعاده الدخول في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، وفقًا لشبكة “سكاي نيوز”.

وتقدمت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، أمس الإثنين، باستقالتها من حكومة المستشار أولاف شولتس في ذروة شكوك متزايدة بشأن قدرتها على إنعاش القوات المسلحة الألمانية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فقد وجه قرار وزيرة الدفاع الألمانية ضربة موجعة لحكومة “شولتس” في وقت تتعرض فيه ألمانيا لضغوط للموافقة على زيادة الدعم العسكري الدولي لكييف، وتم التشكيك في القدرات الدفاعية الألمانية بعد أن خرجت عدة دبابات مشاة من طراز بوما من الخدمة خلال تدريبات عسكرية حديثة