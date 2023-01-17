انتهاء أعمال البحث عن ضحايا القصف الروسي لمباني دنيبرو الأوكرانية

أعلنت خدمات الإنقاذ الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء عمليات "البحث والإنقاذ" تحت أنقاض مبنى دمره قصف روسي السبت في دنيبرو، فيما بلغت حصيلة القتلى النهائية 44 قتيلا و20 مفقودا.

وقالت خدمات الإنقاذ عبر “تليجرام”: "انتهت عمليات البحث والإنقاذ في موقع الضربة الصاروخية في مدينة دنيبرو".

وعثر على 44 جثة بينهم خمسة أطفال، فيما أصيب 79 شخصا بينهم 16 طفلا وما زال 20 شخصا في عداد المفقودين بعد ثلاثة أيام من الضربة التي تسببت في انهيار مبنى سكني.

وتعدّ هذه الضربة واحدة من أكثر الهجمات دموية على المدنيين منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

والسبت، استهدف صاروخ مبنى في دنيبرو (شرق)، ما أدى إلى تدمير "أكثر من 200 شقّة" وفقاً لكيريلو تيموشنكو مستشار الرئاسة الأوكرانية.