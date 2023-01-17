مقتل مواطن أثناء فض مشاجرة فى المنوفية

لفظ مواطن أنفاسه الأخيرة عقب إطلاق عاطل النيران عليه أثناء فض مشاجرة، مما أدى لوفاته في قرية بهواش مركز منوف بمحافظة المنوفية.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتلقيهم بلاغا بمقتل شاب وبالانتقال الفورى لرئيس مباحث مركز شرطة منوف، تم ضبط المتهم وبمواجهته أكد أنه أثناء وجود المجنى عليه لفض مشاجرة بينه وبين شخص آخر وحال قيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية أصابت إحداهما رأس المجنى عليه، وتم نقله إلى مستشفى الجامعة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.