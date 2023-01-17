وسط حضور الآلاف.. تشييع جثمان طبيب الغلابة بمسقط رأسه في البحيرة

شيع منذ قليل، الآلاف من أهالي قرية كفر عوانة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، جثمان الدكتور حسن عبد الرحمن بكر، والمعروف بـ "طبيب الغلابة"، بمقابر العائلة بمسقط رأسه.



وأدى الأهالي صلاة الجنازة على طبيب الغلابة، بالمسجد الكبير بقرية كفر عوانة عقب صلاة المغرب، وسط حالة من الحزن بين بعد إعلان نبأ وفاته بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة.



واتشحت شوارع القرية بالسواد حدادا على رحيل الدكتور حسن بكر، إبنها البار الذي سخر وقته لخدمة أبناء القرية والعمل على تجميل شوارعها من خلال براعته في فن نحت التماثيل التي زين بها مدخل القرية، بالإضافة لمساهتمه في الكثير من الأعمال الخدمية لأبناء القرية.



وقال الدكتور حسن بكر، طبيب الغلابة، في تصريحات له قبل وفاته بأيام قليلة: “أنا واحد من الناس الغلابة ولم أتخلى يوما عنهم.. والدى كان يعمل حلاقا بالقرية وعنده قطعة أرض صغيرة ساهمت فى زراعتها.. ورغم عملى بالمستشفيات الحكومية وافتتاح عيادتى الخاصة بقريتة كفر عوانه التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، إلا إننى لم أخجل يوما من أني فلاح ابن فلاح لذلك كنت أول من يمسك الفأس لتفليح الأرض وبعدها أتابع دراستى العلمية بجدية فائقة”.