بسبب نوة الفيضة الكبرى.. انهيار جزء من عقار قديم شرق الإسكندرية

شهدت منطقة الحضرة القبلية التابعة لدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، انهيار أجزاء من شرفة عقار قديم في شارع عبدالرحمن فهمى بجوار نقطة الحضرة، دون وقوع إصابات إلا أنه نتج عن ذلك تلفيات في سيارة أسفل العقار، وذلك ضمن تبعيات نوة الفيضة الكبرى بالإسكندرية التي سببت انهيارات عدد من العقارات خلال النوة بعد تشبع عدد من العقارات القديمة بالمياه مما أدى إلى انهيارها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من عقار في شارع عبدالرحمن فهمى، وانتقل مسئولو الحي وقوات الشرطة رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.



وتبين من المعاينة والفحص، أن العقار المشار إليه، بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق واحد ودور أرضي، وانهارت أجزاء من شرفة الطابق الأول علوي، مما تسبب في تحطم جزء من سيارة تصادف تواجدها أسفل العقار.



ونقل مالك السيارة سيارته من أسفل العقار دون حدوث إصابات أو تلفيات كبرى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.