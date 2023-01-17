الزمالك يجتمع مع مُلاك بيراميدز فى القاهرة لحسم صفقة عبدالله السعيد

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة، خلال الساعات المقبلة، مع مُلاك نادي بيراميدز في مصر؛ للاتفاق على ضم عبدالله السعيد، لاعب الفريق، في يناير الجاري.

وخرج «السعيد» في الساعات الماضية وأعلن عن رغبته في الانتقال إلى صفوف الزمالك خلال شهر يناير الجاري وإنهاء مسيرته مع الزمالك.

ويستغل مسئولو الزمالك تواجد مُلاك بيراميدز في مصر من أجل الاجتماع معهم لحسم صفقة عبدالله السعيد، وضم اللاعب بداية من يناير الجاري.

ويرغب مسئولو الزمالك في ضم السعيد دون دفع أي مقابل مادي لبيراميدز وموافقتهم على فسخ التعاقد بشكل ودي مع اللاعب بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي في الوقت الحالي وعدم وجود سيولة لإنهاء الصفقات الجديدة.

وأبدى «السعيد» استعداده للتنازل عن جزء كبير من طلباته المالية نظير الانضمام إلى صفوف الزمالك وتخفيض قيمة عقده بصورة كبيرة مقارنة بما يحصل عليه في بيراميدز لعلمه بأن الظروف المالية في الزمالك مختلفة تمامًا عن بيراميدز.

وعلق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على خروج الزمالك من كأس مصر بالخسارة من بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات عبر قناة الزمالك: "تنبأت بما حدث من قبل، وطلبت من فيريرا عدم تغيير التشكيل وأن يضع كل لاعب في مكانه الطبيعي.. نحن فريق بطولات ونلعب بطريقة هجومية ولا نحب الدفاع".

وأضاف: "رئيس النادي الذي حصل على 40 بطولة لا توجد صوره على الأعلام كما يحدث مع فيريرا، لذلك أنتم من فعلتم ذلك".

وأكمل: "فيريرا لا يأخذ برأي أحد لدرجة أنه طالب برحيل أسامة نبيه لأنه أراد أن يعطي تعليمات على الخط في إحدى المباريات، وعنفه لأنه حاول إعطاء بعض التعليمات، وأطالب فيريرا: من فضلك أنصت للجهاز".

وأشار: "هذا هو باتشيكو الذي تعاقدت معه أنا، وباشكر اللجنة المؤقتة على رحيله من الزمالك، أعطوا هدية لبيراميدز".

وأوضح: "من يقول إن الصفقات فاشلة، هل وصلت كرة لسامسون، مصطفى شلبي عندما شارك في المباراة غير مجرياتها".

واسترسل: "فيريرا باق ولن يرحل لكني أقول له اتق الله في عملك وفي نفسك، ويجب أن تنصت للجهاز الفني، لماذا كل هذا العناد؟، وكل اللاعبين سيحاسبون، وإذا كان هناك أي لاعب يملك أي عرض للرحيل فعليه أن يقدمه لنا، من يرى نفسه ليس على قدر قميص الزمالك يرحل".

واختتم: "أعتقد أن مباراة الأهلي القادمة هي مباراة الدوري، وأطالب الجماهير بالحضور بقوة خلال تلك المباراة لدعم اللاعبين".