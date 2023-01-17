«أسيوط الجديدة» تُعلن تفاصيل بيع 14 محلًا و5 وحدات تجارية بالمزاد العلني

أكدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم الإعلان عن مزاد علنى لبيع 14 محلًا تجاريًا وصيدلية و5 وحدات إداريه ومخبز بلدي

وأفادت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، في تصريحات لها، انه تم عقد جلستى المزاد العلني بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى الجهاز

وتابعت: تراوحت مساحات المحلات بداية من 18 حتى 101 متر مربع، بأنشطة متنوعة شملت “سوبر ماركت - مطعم -كافتريا - ادوات منزليه ..الخ”.

وأضافت أن سعر البيع للمتر المربع للمحلات تراوح بين 21500 حتى 62500 جنيهًا، في حين تتراوح أسعار الوحدات بين 12000 الى 15200 جنيهًا، كما وصل سعر المتر للمخبز البلدي 6 آلاف جنيه، مؤكدًة أن إجمالي قيمة المزاد بلغت 21 مليون جنيه تقريبًَا.

آلية سداد المستحقات المالية



وأشار ت رئيس الجهاز إلى أن سداد تأمين دخول المزاد بلغ 10 آلاف جنيه، لكل وحدة إدارية ومهنية ويتم استكمال سداد نسبة 25% و1% مصاريف إدارية، بالإضافة لنسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسي بها المزاد فور الرسو، ويتم سداد 25000 جنيه لكل محل أو صيدلية كما يتم استكمال سداد 10% و1% مصاريف إدارية وإضافة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسي بها المزاد فور الرسو فى موعد غايتة جلسة المزاد.

وتابعت: يتم سداد نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام والباقي ستم سداده بطريقتين تشير أحدهما أن يتم استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المز اد.

واختتمت تصريحاتها، مؤكدًة أن باقي القيمة البيعية تُسدد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضاف إلبها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و2% طبقا لمنشور وزارة والمالية للمحلات الوااقعة بالأسواق التجارية فقط على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.