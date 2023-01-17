الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 20 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق بقرى ملوي بالمنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي السواق بملوي بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفات، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين، حيث تمكنت من ضبط وتحرير 20 مخالفة متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قال صالح خيرى رئيس قرية قلندول، إنه بالتعاون مع مكتب التموين بالقرية والجهات المعنية تم تنظيم  حملة تموينية مكبرة، حيثُ تم تحرير 8 مخالفات تموينية تنوعت ما بين عدم إعلان عن أسعار وشهادة صحية لعدد من المحلات، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

وأضاف على عبدالمنعم رئيس قرية نواى، أنه تم تنظيم حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع مكتب تموين القرية، حيثُ تم تحرير 12 مخالفة تموينية بقريه قلبا وقرية التابوت وقريه سيف النصر الشرقية، وأسفرت عن تحرير 12 محضر عدم إعلان عن أسعار لعدد من المحلات، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

326071858_707505514226953_7430120624972936100_n
326071858_707505514226953_7430120624972936100_n
325752148_571649654466811_4657453662502881979_n
325752148_571649654466811_4657453662502881979_n
325911876_890076042139672_4783403733857158109_n
325911876_890076042139672_4783403733857158109_n
تحرير 20 مخالفة تموينية حملات رقابية علي الأسواق قري مركز ملوي بالمنيا صالح خيري رئيس قرية قلندول بملوي اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

بالأسماء.. «الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة بين قيادات وزارة البترول

مصادر بـ«إيجاس» تكشف نصيب مصر من كشف الغاز الجديد بالبحر المتوسط

استمرار حبس «دجال العطارين» 15 يومًا لاتهامه بالشعوذة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

«أسيوط الجديدة» تُعلن تفاصيل بيع 14 محلًا و5 وحدات تجارية بالمزاد العلني

الزمالك يجتمع مع مُلاك بيراميدز فى القاهرة لحسم صفقة عبدالله السعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى

«خارجية» الأردن تستدعى السفير الإسرائيلى بعد منع «المجالى» من دخول الأقصى