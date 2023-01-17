تحرير 20 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق بقرى ملوي بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفات، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين، حيث تمكنت من ضبط وتحرير 20 مخالفة متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قال صالح خيرى رئيس قرية قلندول، إنه بالتعاون مع مكتب التموين بالقرية والجهات المعنية تم تنظيم حملة تموينية مكبرة، حيثُ تم تحرير 8 مخالفات تموينية تنوعت ما بين عدم إعلان عن أسعار وشهادة صحية لعدد من المحلات، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف على عبدالمنعم رئيس قرية نواى، أنه تم تنظيم حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع مكتب تموين القرية، حيثُ تم تحرير 12 مخالفة تموينية بقريه قلبا وقرية التابوت وقريه سيف النصر الشرقية، وأسفرت عن تحرير 12 محضر عدم إعلان عن أسعار لعدد من المحلات، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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