زيادة ضحايا هجوم «داعش» على كنيسة الكونغو.. و«الأزهر» يحذر

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي شنه عناصر قوات التحالف الديمقراطية، التابع لتنظيم «داعش» الإرهابي، على كنيسة "كاسيندي" بمقاطعة كيفو الشمالية في الكونغو الديمقراطية، إلى 14 شخصًا و20 مصابًا، وفق ما صرح به المتحدث باسم الجيش أنتوني موالوشايي.

ويعد الهجوم هو الثالث من نوعه في نفس المنطقة خلال عام ونصف العام، ما دفع الرئيس الكونغولي إلى فرض حصار حول المنطقة في محاولة لوقف المجازر التي يرتكبها عناصر داعش ضد المدنيين.

وتابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف التطورات الأمنية الأخيرة في مقاطعة كيفو الشمالية وتحركات العناصر التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، لذلك فإنه يجدد التحذير من خطط التنظيم لبسط نفوذه وإرهاب المدنيين للتسليم له، فضلًا عن سعيه لإرهاق القوات الكونغولية لضمان مد نفوذه دون قيود.

وأكد المرصد أن الأماكن المقدسة تحتل مكانة كبيرة في قلوب أصحاب الأديان، والاعتداء عليها يتعارض مع القواعد الدينية والإنسانية، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في التصدي لهذه الآفة التي تهدد أمن بعض الشعوب الإفريقية.