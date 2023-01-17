للعام الرابع على التوالي.. جامعة طنطا تحقق نسبة 100% في إنجاز وحسم الشكاوى

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق الجامعة نسبة 100% في الاستجابة لمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء لعام 2022 للعام الرابع على التوالي طبقا للتقرير المعلن من مجلس الوزراء في بداية شهر يناير الجاري، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على الاستجابة السريعة لكل ما يرد إليها من شكاوى أو استغاثات من المواطنين في إطار تعظيم قيم العدالة والشفافية والحماية الاجتماعية، مشيدًا بالجهد المبذول من المحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة وهاجر شحاتة مسئول الرصد والرد على المنظومة وفريق العمل القائم على منظومة الشكاوى الحكومية بكافة الكليات والمستشفيات والإدارات والمدن الجامعية.



وأضاف الدكتور محمود زكي، أن الجامعة تلقت 2925 شكوى على مدار العام الماضي، شملت 2331 شكوى فردية و594 شكوى جماعية تمت الاستجابة لهم بشكل عاجل والرد عليها بعد فحصها بدقة وتوجيهها لجهات الاختصاص، مشيرًا إلى أنه تم الاستجابة للاستغاثات الطبية التي تتطلب تدخل طبي سريع على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع فريق التدخل الطبي السريع بمجلس الوزراء وشملت عمليات جراحية وعلاج التشوهات والعيوب الخلقية للأطفال وجراحات المخ والأعصاب وجراحات العيون وجراحات المناظير وتوفير أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال وتركيب المفاصل الصناعية والعلاج الكيميائي والإشعاعي وعلاج الفطر الأسود وصرف العلاج على نفقة الدولة.

وأعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، عن إطلاق الدورة الثانية من جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلي في الجوائز المؤسسية والفردية لعام 2023.



وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس فريق إدارة الجائزة الداخلية، بدء الترشح للجائزة، اعتباراً من يوم الأحد 22 يناير ويستمر حتى يوم السبت 15 أبريل 2023.

وتشمل الفئات المشاركة في جائزة التميز الداخلي لجامعة طنطا للدورة الثانية لعام 2023:

(جائزة أفضل كلية "المؤسسة المتميزة"- جائزة الإبداع والابتكار المؤسسي - جائزة فرق العمل المؤسسية - جائزة أفضل مدير عام - جائزة أفضل مدير إدارة - جائزة أفضل موظف).