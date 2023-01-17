فراعنة السلاح يتألقون في البطولة العربية بالبحرين ويحصدون 16 ميدالية

انتهت اليوم منافسات الفردي بالبطولة العربية للسلاح، المقامة حاليا العاصمة البحرينية المنامة، خلال الفترة من 16 حتى 19 يناير.

وشهدت البطولة تألق واكتساح مصري ملحوظ حيث نجح أبطال مصر في تحقيق 16 ميدالية مختلفة خلال الأمس واليوم.

أقيمت بالأمس منافسات فردي سيف المبارزة على صعيد الرجال وسيدات وتمكن أبطال مصري من الفوز بخمس ميداليات، حيث توج محمود محسن بذهبية الرجال فيما فاز محمد السيد بالميدالية الفضية.

وعلى صعيد سيدات سيف المبارزة فتمكنت لما ياسر من تحقيق الذهبية فيما فازت سارة بيومي بالفضية وسلمى طارق بالبرونزية.

كما أقيمت اليوم فعاليات فردي سلاح السيف وسلاح الشيش للرجال والسيدات واستطاع أبطال مصر تحقيق 11 ميدالية متنوعة.

في سلاح الشيش حقق كل من علاء أبو القاسم ومحمد حمزة الميداليتين الذهبية والفضية على التوالي فيما فازت يارا الشرقاوي ونهى هاني ونورا منير بذهبية وفضية وبرونزية السيدات.

أما في سلاح السيف على صعيد الرجال فقد حقق زياد السيسي الميدالية الذهبية فيما فاز محمد عامر بالفضية ومازن العربي بالبرونزية.

وأخيرا حققت ندى حافظ ذهبية السيدات لسلاح السيف كما توجت مريم الدغيدي بالفضية وجنى مدحت بالبروزية.

وبذلك تكون حصيلة مصر بالبطولة على صعيد الفردي 16 ميدالية بمختلف الأسلحة على أن تقام غدا وبعد الغد مباريات الفرق.

وجاءت قائمة المنتخب المصري كالتالي: “محمد السيد، محمود محسن، محمود السيد” في منافسات سلاح سيف المبارزة رجال، و “لاما ياسر، سارة بيومي، سلمى طارق” في منافسات سلاح سيف المبارزة سيدات.

بينما يشارك كلًا من “يارا الشرقاوي، نورا منير، نهى هاني” في منافسات سلاح الشيش سيدات، و “علاء أبو القاسم، محمد حمزة، عبد الرحمن حفور” في منافسات سلاح الشيش رجال.

ويشارك في منافسات سلاح السيف رجال كلًا من “زياد السيسي، محمد عامر، مازن العربي”، بينما يشارك في منافسات سلاح السيف سيدات كلًا من “ندى حافظ، مريم الدغيري، جنى مدحت البكري “.

ويقود منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة فنيًا الدكتور السيد سامي، بينما يقود منتخب مصر لسلاح السيف الكابتن شريف البكري، ويقود الكابتن مصطفى نهاد منتخب مصر لسلاح الشيش.

ويترأس بعثة المنتخب المصري الكابتن طارق الحسيني النائب الأول لمجلس إدارة الاتحاد السلاح ، بالإضافة إلى الدكتور أحمد عبد القادر اخصائي تأهيل و إصابات لمنتخب، والحكمان الدوليان يوسف علاء، أحمد عمرو.