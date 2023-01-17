أنفق عليه المليارات.. مدبولى: لن نسمح بأى ظاهرة عشوائية بالإسكان «بديل العشوائيات»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة لن تسمح بتراجع أوضاع الوحدات والعمارات والبنية الأساسية التي أنفق عليها مليارات الجنيهات، بمشروعات السكن البديل لقاطني المناطق غير الآمنة، كما لن تسمح بأن يمتد إلى هذه المشروعات أي ظاهرة عشوائية، مؤكداً أنه ستتم المتابعة بصورة دورية لأعمال صيانة هذه المشروعات السكنية الحضارية، لافتاً إلى أن الدولة عندما قررت توفير هذه الوحدات لساكنيها مؤثثة ومجهزة بالأجهزة الكهربائية دون مقابل، سوى مبلغ زهيد لا يتعدى 300 جنيه؛ لأغراض الصيانة والتطوير، فإنها كانت حريصة على متابعة تحصيل هذه المستحقات، التي ستسهم في استكمال أعمال الصيانة، والحفاظ على هذه المشروعات، ومن ثم يجب أن يكون هناك كيان مَعني بمتابعة هذه المشروعات السكنية في مختلف المحافظات يتابع أعمال الصيانة، والنظافة، وتحصيل مستحقات الدولة بهذا الشأن.

وكلف رئيس الوزراء كلاً من وزراء الكهرباء، والبترول، والإسكان، بضرورة التأكد دوماً من استيفاء مستحقات الدولة فيما يخص المرافق.

وتابع رئيس الوزراء: «يجب أن تكون هناك فعاليات على مدار العام في كل هذه المشروعات، يستفيد منها السكان، وتتضمن فعاليات رياضية، وثقافية، وترفيهية، وبرامج لعروض مسرحية وسينمائية، وإقامة احتفالات لاكتشاف المواهب في مختلف المجالات، مؤكدًا أنه ستتم متابعة تنفيذ ذلك كله خدمة لأبناء هذه المناطق، والإسهام في مساندتهم من خلال استفادتهم بهذه البرامج المهمة في بناء الشخصية، مع أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في هذه الجهود».

وكلّف رئيس الوزراء، وزير التموين والتجارة الداخلية بأن تكون هناك متابعة مستمرة لتوافر السلع المختلفة بالمنافذ الموجودة بهذه المشروعات بأسعار مخفضة.

كما وجّه رئيس الوزراء، وزير التنمية المحلية بمتابعة الاحتياجات المطلوب تنفيذها في مشروعات الإسكان البديل على مستوى الجمهورية، سواء أعمال صيانة للمصاعد للحفاظ على حالتها، وتزويد المناطق بعمال تشغيل للمصاعد، وكذا العمل على التعاقد مع متعهدين لجمع المخلفات بالمشروعات وتوفير مقر دائم لفرع الهيئة العامة للنظافة والتجميل خاص بكل مشروع، مع متابعة الكيان المؤسسي الذي سيتولى متابعة أعمال الصيانة والنظافة، وتحصيل مستحقات الدولة بهذه المشروعات بما يسهم في الحفاظ عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود الحفاظ على مشروعات الإسكان "بديل العشوائيات"، وتنظيم برامج لبناء الإنسان، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد السيد، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.