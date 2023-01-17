الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة مدينة سفاجا يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الحجر البيطري

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، مشروع إنشاء الحجر البيطري بتكلفة تقديرية 15 مليون جنيه، كمقر بديل للحجر البيطري الأساسي والذي سبق وتم ضمه إلى مشروع إنشاء ميناء الحاويات.

وأوضح رئيس المدينة، أنه جار إنشاء المبنى الذي يتبع هيئة الخدمات البيطرية على مساحة 3,5 أفدنة، في تقسيم المجازر والمحاجر جنوب ميناء أبو طرطور وفي مدخل قرية أم الحويطات.

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وأضاف "شعبان" أن الحجر البيطري يشرف على اللحوم الحية لدى وصولها إلى الموانئ المصرية، للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية وللحفاظ على الثروة الحيوانية المصرية.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد هاشم مكي، المشرف على تنفيذ المشروع، أن نسبة تنفيذ المشروع وصلت 75٪ ويضم (مبني إداري- غرفة طبيب ملحقة بالحجر- وغرفة أمن- ومبني محرقة- و5 مظلات - و5 مَسْقًى- 3 غرف إطعام للمواشي)، ومن المتوقع تسليم المواقع بشكل نهائي خلال شهرين.

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وأكد رئيس المدينة، على أن الحجر البيطري يعتبر الدرع الواقي والسياج المنيع لمصر لضمان منع أي تسريب للأمراض الوبائية أو المعدية أو المشتركة الوافدة والعابرة للحدود، والتي قد تصيب الإنسان أو الحيوان، فالدور الأساسي للحجر البيطري يكون على الحدود، وجميع حدود مصر مؤمنة من خلال منافذ الحجر البيطري لمنع تسريب أي أمراض لمصر.

الخدمات البيطرية الموارد المائية والري المواني المصرية خطة متكاملة مدينة سفاجا مشروع انشاء ياسر شعبان معهد البحوث

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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