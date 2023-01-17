أهمها فحص البذور.. «الزراعة» تبرز أنشطة معهد أمراض النباتات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا اشتمل على أبرز أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير المعهد، إنه تم خلال شهر ديسمبر المرور على محافظات المنيا، أسيوط، الإسماعلية، الغربية، والدقهلية، للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر، ومنها البطاطس، الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الخيار، الكوسة، البازلاء، والفاصولياء، فضلا عن الكرنب، حيث قدم الباحثون التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة.

واضاف خليل أنه تم أيضا المرور على محصول بنجر السكر بمحافظات القليوبية، بني سويف، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، والبحيرة، فضلا عن المرور للوقوف على الحالة المرضية لمحصول الفول، بمحافظات القليوبية، البحيرة، الشرقية، الاسماعيلية، الدقهليه، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، والوادي الجديد.

وفيما يتعلق بالنشاط الإرشادي، أضاف مدير المعهد، أنه تم إلقاء محاضرة بعنوان "أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل البقولية والطرق الحديثة لمكافحتها"، فضلا عن تنفيذ دورة تدريبية بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمراض النباتية على أهم المحاصيل الاقتصادية" بمحافظة الدقهلية – بمحطة البحوث الزراعية بتاج العز، وتنفيذ دورة تدريبية بعنوان "تشخيص أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية والطرق الحديثة لمكافحتها والاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية" بمحافظة بنى سويف.

وأوضح خليل أنه تم أيضا نشر 11 بحثا لباحثي المعهد، فضلا عن فحص 312 عينة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية، إضافة إلى فحص 56 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، فضلا عن الاشتراك في أعمال 23 لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة، وفحص (56) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كذلك فحص 16 طردا بهم تقاوي محاصيل مختلفة.