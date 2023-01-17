الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

في 6 فئات.. جامعة طنطا تطلق الدورة الثانية من جائزة للتميز الداخلي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إطلاق الدورة الثانية من جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلي في الجوائز المؤسسية والفردية لعام 2023.

وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس فريق إدارة الجائزة الداخلية بدء الترشح للجائزة، اعتباراً من يوم الأحد 22 يناير ويستمر حتى يوم السبت 15 ابريل 2023 
وتشمل الفئات المشاركة في جائزة التميز الداخلي لجامعة طنطا للدورة الثانية لعام 2023، (جائزة أفضل كلية "المؤسسة المتميزة"- جائزة الإبداع والابتكار المؤسسي - جائزة فرق العمل المؤسسية - جائزة أفضل مدير عام - جائزة أفضل مدير إدارة - جائزة أفضل موظف)

في سياق آخر، نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية كفر أبو جندى مركز قطور بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 وتم توقيع الكشف الطبي على  1286 حالة من خلال 14 عيادة حيث تم فحص 73 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 136 في عيادة الأطفال، و 163 بالعظام، و 118 جلدية، 112 باطنة، و 74 مسالك بولية، و 158 أنف وأذن، و 25 جراحة عامة، و 61 صدر، و 56 نفسية وعصبيه ،198 جراحة العيون ،22 قلب واوعية دموية، 25 النساء، 65 أسنان، مضيفاً أنه تم تحويل 85 حالة بواقع 11 جراحة المخ والاعصاب، 2 اطفال ،9 عظام ، 2 جلدية ، 2 باطنة ،2 المسالك البولية ، 4 انف واذن وحنجرة ، 11 جراحة عامة ،12 الصدر، 3 نفسية وعصبية ، 3 قلب واوعية دموية، 24 عيون. 

إنطلاق الدورة الثانية جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلى لعام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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