الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«أوران أنشوشو».. تفاصيل كلمات أشهر ألحان «عيد الغطاس»

عيد الغطاس
عيد الغطاس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بعيد الغطاس المجيد.

وقال المرتل عزت إبراهيم، خريج معهد الأنبا مكسيموس للألحان والتسبحة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن هناك ألحان يتسم بها القداس الإلهي الذي يقام احتفالا بعيد الغطاس، تختلف عن بقية القداسات الالهية التي تقام طيلة العام.

وتابع ابراهيم: “يعتبر لحن أوران إنشوشو هو اشهر هذه الالحان”.

ويقول اللحن: "أوران إنشوشو بي بيكران أوبي سينجينيس إن إممانوئيل إنثوك أونشتي خين ني إثؤواب تيرو يوأنس بي ريف تي اومس".

وأضاف: “يرتل الشمامسة في كل الكنائس القبطية في مصر وخارجها لحنا آخر وهو فاي بيه بي هيب”.

ويقول: “ فاي بيه بي هيب انتيه افنوتي في ايت اولي ام افنوفي امبي كوزموس في ايطاف ايني انأ وطاب ا نسوتي اثريف نوهيم ام بيف لاؤس.. الليلويا الليلويا ايسوس بي اخريستوس ابشيري ام افنوتي افتشي اومس خين بي يورذانيس .. فاي أري بي أوؤ أري بيريبي ناف نيم بيف يوت أن آغاثوس نيم بي أبنفما أثوواب اس جين تينو نيم شا إينيه.. جى اف اسمارووت انجى افيوت نيم ابشيري نيم بي ابنفما اثؤواب تى ترياس اتجيك ايفول تين اؤؤوشت امموس تي نتي او اوناس”.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 17 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

سناكس من الزبالة.. القصة الكاملة لتسمم 44 تلميذًا داخل مدرسة ابتدائية بالجيزة

خبير موارد: المشروع القومى لتأهيل الترع يمنع التعديات ويزيد من جودة المياه

«مترو الأنفاق» يكشف حقيقة تنظيم رحلة للقدس وزيارة تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى يمنع جرافة إسرائيلية من اختراق الخط الأزرق الحدودى

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟