«أوران أنشوشو».. تفاصيل كلمات أشهر ألحان «عيد الغطاس»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بعيد الغطاس المجيد.

وقال المرتل عزت إبراهيم، خريج معهد الأنبا مكسيموس للألحان والتسبحة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن هناك ألحان يتسم بها القداس الإلهي الذي يقام احتفالا بعيد الغطاس، تختلف عن بقية القداسات الالهية التي تقام طيلة العام.

وتابع ابراهيم: “يعتبر لحن أوران إنشوشو هو اشهر هذه الالحان”.

ويقول اللحن: "أوران إنشوشو بي بيكران أوبي سينجينيس إن إممانوئيل إنثوك أونشتي خين ني إثؤواب تيرو يوأنس بي ريف تي اومس".

وأضاف: “يرتل الشمامسة في كل الكنائس القبطية في مصر وخارجها لحنا آخر وهو فاي بيه بي هيب”.

ويقول: “ فاي بيه بي هيب انتيه افنوتي في ايت اولي ام افنوفي امبي كوزموس في ايطاف ايني انأ وطاب ا نسوتي اثريف نوهيم ام بيف لاؤس.. الليلويا الليلويا ايسوس بي اخريستوس ابشيري ام افنوتي افتشي اومس خين بي يورذانيس .. فاي أري بي أوؤ أري بيريبي ناف نيم بيف يوت أن آغاثوس نيم بي أبنفما أثوواب اس جين تينو نيم شا إينيه.. جى اف اسمارووت انجى افيوت نيم ابشيري نيم بي ابنفما اثؤواب تى ترياس اتجيك ايفول تين اؤؤوشت امموس تي نتي او اوناس”.