لو فاتك الترند| رامز جلال يبدأ تحضيرات برنامجه الرمضانى.. وأسعار الذهب الأبرز على «جوجل»

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية عمليات البحث بالمحرك الإلكتروني "جوجل" خلال الساعات الماضية، ويرصد "الدستور" أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

عيار 21 بـ1790.. استقرار أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات لدى محلات الصاغة، واستقر سعر عيار 21 عند 1790 جنيهًا للجرام.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة المجوهرات والحلي والمعادن الثمينة بالغرف التجارية.

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رامز جلال يبدأ تحضيرات برنامجه الرمضاني الجديد وينتظر عرض «أخي فوق الشجرة»

بدأ الفنان رامز جلال تحضيرات برنامجه الرمضاني الجديد، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، وعلم "الدستور" أن النجم يعقد جلسات عمل مكثفة بفريق عمل البرنامج خلال هذه الفترة، للوقوف على التفاصيل النهائية للبرنامج واختيار الضيوف.

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دنيا سمير غانم تحيي ذكرى ميلاد والدتها: بسمع صوت دعاكي ونصايحك طول الوقت

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنانة دلال عبدالعزيز، التى رحلت عن عالمنا يوم 7 أغسطس الماضى، متأثرة بفيروس كورونا.

وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز، من مواليد 17 يناير 1960 بمحافظة الشرقية، وتخرجت في كلية الزراعة من جامعة الزقازيق.

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مسلسلات رمضان 2023.. آخر تطورات الموسم الدرامي الأقوى

انتهى عدد كبير من نجوم الفن من تصوير نسبة كبيرة من أعمالهم الفنية للعرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023 وهو الموسم الدرامي الأقوى، ويبدأ عدد من النجوم تصوير مشاهده الأولى خلال الأيام القادمة، وخلال التقرير التالي نرصد آخر تطورات موسم مسلسلات رمضان 2023.

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إيفرا ينتقد لاعبى فرنسا بعد أزمة بنزيما: ارتكبتم نفس خطأ مونديال 1998

انتقد باتريس إيفرا، لاعب فريق مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي السابق، لاعبي منتخب بلاده الحاليين بسبب كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، بعد أزمة مونديال قطر.

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