النواب الأردنى يؤكد أهمية البناء على مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية

أكد رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدي، اليوم الثلاثاء، عمق العلاقات الأخوية بين الأردن ومصر والتي أرسى دعائمها الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد الصفدي خلال استقباله في مكتبه اليوم، السفير المصري لدى الأردن محمد سمير، على أهمية البناء على مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية التي ركزت على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وبما يحقق المصالح المشتركة، ويخدم القضايا العربية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.

وأشار الصفدي إلى أن أمام البرلمانات مهمة تذليل العقبات التشريعية لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي، مؤكدا أنه سيوجه دعوة لرئيسي مجلس النواب المصري والعراقي، بالإضافة إلى رؤساء اللجان النيابية في المجلسين لزيارة الأردن والتباحث أكثر في سبيل تعزيز التعاون المشترك.

كما أكد الصفدي أهمية العمل من قبل حكومات البلدان الثلاث على وضع جدول زمني للبدء بتنفيذ ما جاء في مؤتمر بغداد، خصوصا وأن هناك أرضية خصبة للتعاون بين الدول الثلاث لتجاوز الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وشدد الصفدي على أن الشقيقة مصر دولة مؤثرة في المنطقة والتنسيق معها في أعلى المستويات ودورها رئيسي في القضية الفلسطينية، مشيرا الى الأردن ينظر للقضية الفلسطينية على أنها قضيته وقضية الأمة المركزية، والملك عبدالله الثاني يحمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأوضح رئيس النواب الأردني أن هناك تطابقا في وجهات النظر حيال مختلف القضايا العربية سيما في القضية الفلسطينية، فالأردن ومصر يقفان مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

السفير المصري: القمة الأردنية المصرية العراقية خطوة إيجابية

من جانبه، أكد السفير المصري، متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تطويرها على الصعد كافة، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البرلمان المصري والأردني، وأهمية تنسيق المواقف لخدمة القضايا العربية وبالذات القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وشدد سمير على أهمية القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية، والمشاريع المشتركة بين الدول الثلاث في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.

كما أكد السفير المصري أن القمة تشكل خطوة إيجابية وتصب في مصلحة الجميع، لافتا إلى أن القاهرة تحضر لاجتماعات على الصعيد الفني بين الأردن و العراق و مصر لتنفيذ ما جاء في مؤتمر بغداد.