محافظ قنا يطلق إشارة بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر قوص

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إشارة البدء لموسم عصر القصب لعام 2023 بمصنع سكر قوص ، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والكيميائي حسن جابر عثمان رئيس قطاعات مصانع سكر قوص، والنائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ،والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .

وقدم محافظ قنا التهنئة لمزارعي قصب السكر بالمحافظة والعاملين بمصنع سكر قوص بمناسبة بدء موسم العصير، كما اطلع على المراحل التي يمر بها المحصول بدءًا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والمعالجة الكيميائية والحرارية والترويق وفصل الرواسب والتبخير والطبخ والبلورة وفصل السكر والتجفيف والتعبئة .

- تفقد محطة أبحاث ومعمل القصب بالمصنع

كما تفقد "الداودي" محطة أبحاث ومعمل القصب بالمصنع واستمع إلى شرح تفصيلي لطريقة زراعة أنسجة القصب بطريقة البرعم الكامل، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات واستخدام أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود اقتصادي إيجابي للمزارعين.

وأضاف أن محافظه قنا تعد الأولى علي مستوي الجمهورية في إنتاج السكر من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة حوالي 120 ألف و 360 فدان تمثل حوالي 37% من إجمالى المساحة المنزرعة بالقصب علي مستوي الجمهورية تنتج حوالي 3 ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالي 300 ألف طن سكر سنويا .



و أوضح رئيس قطاعات مصانع سكر قوص أنه تم الانتهاء من كافة الإستعدادات لإستقبال موسم العصير، و من المتوقع أن يستقبل المصنع هذا العام مليون و300 ألف طن من قصب السكر، ستنتج 145 ألف طن سكر تقريبا .