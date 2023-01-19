الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في عيد الغطاس

كنسيًا ولغويًا وجغرافيًا.. لذلك السبب تعمد المسيح في نهر الأردن

عيد الغطاس
عيد الغطاس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الغطاس المجيد.

وتشير قصة عماد السيد المسيح إلى أنه تعمد على يد القديس يوحنا الشهير بـ"المعمدان" في نهر الأردن، وقال الباحث في علوم الكتاب المقدس والحاصل على دبلوم معهد الرعاية والتربية الكنسية شعبة الكتاب المقدس "ماهر مينا"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن معمودية السيد المسيح في نهر الأردن تحديدًا لم تأتي من باب الصدفة، فالمسيح كما هرب إلى مصر تحديدًا وباركها بالمجئ إليها هكذا قصد التعميد في نهر الأردن بشكل محدد.

واوضح كلمة الأردن تعني المنحدر وجغرافيا كان يجري نهر الأردن حتى ينحدر في البحر الميت، وهي أخفض بقعة جغرافيًا على مستوى العالم كله، وفي ذلك إشارة إلى الحالة الروحية للشعب حينها وهو ما قاله القديس يوحنا ذهبي الفم بطريرك القسطنطينية في حديثه عن الغطاس مسبقًا حيث قال: “الأردن هو رمز للجنس البشري، وهو يأتي من مصدرين، وهذان النبعان يشكّلان نهر الأردن الذي يصب في البحر الميت”.

وأوضح أن الكنيسة تنظر أيضًا إلى أنه كمل يأتي نهر الاردن من مصدرين وهما جبل حرمون (الشيخ) الواقع بين سوريا ولبنان، ويتدفق جنوباً نحو شمال فلسطين إلى بحيرة طبريا، ثم يخرج منها ويتدفق لتقع فلسطين على ضفته الشرقية، وتقع الأردن على الضفة الغربية منه، ليصب في النهاية في البحر الميت، فيخرج الجنس البشري أيضًا من مصدرين وهما أدم وحواء.

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