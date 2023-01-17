«الشيطان».. معلومات عن صاروخ «سارمات» سلاح روسيا المرعب

وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمنح قواته المسلحة كل ما يطلبونه لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا أنه لا حدود مالية لما ستقدمه الحكومة إلى الجيش.

وقال بوتين، في كلمة أمام قادة الدفاع في موسكو، إن على روسيا الانتباه لأهمية الطائرات المسيرة في الصراع المستمر منذ 10 أشهر، قائلا إن صواريخ "سارمات" الروسية الأسرع من الصوت، ستكون جاهزة للانتشار في المستقبل القريب.

وعرضت شاشة "القاهرة الإخبارية"، تقريراً تلفزيونياً عن مواصفات صاروخ سارمات الروسي، والذي أكد الرئيس بوتين أنه «سلاح روسيا المرعب» ولا يمكن إيقافه، محذراً من أن الصاروخ "قادر على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاع المضاد للصواريخ".

ويهدف "الشيطان 2" إلى استبدال الصواريخ الباليستية القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، وسيشكل حجر الزاوية في الترسانة النووية الروسية المستقبلية.

ما هو "الشيطان 2"؟

صاروخ سارمات، هو الأبعد مدى بين الصواريخ العابرة للقارات، وقادر على ضرب أهداف على بعد أكثر من 11 ألف كيلومتر، ووفقاً للخبراء، فإن هذا الصاروخ حمل 10 رؤوس نووية، وبوسعه تدمير دولا بأكملها مثل بريطانيا وفرنسا.

ويتميز صاروخ "سارمات" بأنه صاروخ باليستي ثقيل عابر للقارات، من الجيل الخامس، كما أنه الأقوى والأبعد مدى على مستوى العالم، ويمكنه اختراق كل وسائل الدفاع الصاروخي الموجودة والمستقبلية، بالإضافة إلى أنه قادر على حمل رؤوس مدمرة ويتمتع بقدرة تفجيرية هائلة.

مواصفاته

أما عن مواصفات صاروخ الشيطان، فطوله يبلغ 35.3 مترا، وعرضه 3 أمتار،ووزنه 208 أطنان، ويزود بوقود سائل، 3 مراحل دفع، كما يستطيع الصاروخ حمل 10 رؤوس نووية، على مدى 11-18 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى قدرته التفجيرية والتي تصل إلى 40 ميجا طن، وسرعة قصوى، لأكثر من 20 ماخ.