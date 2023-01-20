بعد سيامته اليوم.. أبرز المعلومات عن الشماس بيوك خادم الروم الجديد بالمنصورة

تممت كنيسة الروم الأرثوذكس، اليوم، برعاية البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الاسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، صلوات وطقوس سيامة المبتدئ أشرف بيوك شماسًا إنجيليًا.

ونشر الأنبا نيقولا انطونيو متحدث الكنيسة الرسمي ومطران طنطا والغربية، في بيان له بعض المعلومات عن الخادم الجديد.