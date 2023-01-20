بعد سيامته اليوم.. أبرز المعلومات عن الشماس بيوك خادم الروم الجديد بالمنصورة
تممت كنيسة الروم الأرثوذكس، اليوم، برعاية البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الاسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، صلوات وطقوس سيامة المبتدئ أشرف بيوك شماسًا إنجيليًا.
ونشر الأنبا نيقولا انطونيو متحدث الكنيسة الرسمي ومطران طنطا والغربية، في بيان له بعض المعلومات عن الخادم الجديد.
- المبتدئ أشرف بيوك طالب في جامعة القديس سرجيوس اللاهوتية في موسكو بروسيا.
- حصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة بمصر
- حصل على ليسانس الدراسات اللاهوتية من جامعة القديس سرجيوس اللاهوتية
- يعد رسالة ماجستير في جامعة القديس سرجيوس اللاهوتية
- هو أخو المتقدم في الكهنة الأب ثيودروس بيوك راعي كنيسة القديس نيقولاوس في المنصورة.