اليوم.. سيامة شماس جديد لخدمة الروم الأرثوذكس في كنيسة القديس أنطونيوس بالإسكندرية

أعلن مركز كنيسة الروم الأرثوذكس الإعلامي، إتمام طقوس وصلوات رسامة المبتدئ أشرف بيوك شماسًا إنجيليًا، اليوم الجمعة، بيد المتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسيو (بورسعيد)، والوكيل البطريركي في الإسكندرية، في كنيسة القديس أنطونيوس بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية.

ويأتي ذلك برعاية البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الارثوذكس، وستتم الطقوس خلال القداس الإلهي ويسبقه صلاة السَحَر.

وكان صاحب الغبطة البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، قد قام برسامة أسقف الأسقف الجديد المنتخب من المجمع المقدس الأرشمندريت باناريتوس كيكوتيس على إبراشية نيري وجبل كينيا في دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية، يوم 15 يناير الجديد.

في كلمة البابا ثيودروس ذكر فضائل الأسقف الجديد وإحسانه وعمله الخيري وانشغاله الدائم بمشاكل الوطن الكيني، ثم توجه إليه قائلاً له: "التقيت بك كطفل صغير له نظرة إنسانية وقلب مسيحي وأريد أن أتوسل إليك، يا ابني باناريتوس، ألا تنسى أبدًا واجبك المقدس تجاه الكنيسة الإسكندرية المقدسة، وأن تواصل عملك بنفس الحماسة و الحب". وأضاف قائلاً له: "أفريقيا هي وطنك، وعائلتك الكبيرة والمترابطة بشكل لا ينفصم".

شارك في القداس الإلهي كل من المتروبوليت بندايليمون مطران نوكراتيس والسكرتير الأول للسينودس المقدّس لبطريركية الإسكندرية، المتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسيو (بورسعيد) والوكيل الموقّر البطريركي في الإسكندرية، المتروبوليت جرمانوس مطران تاماتيوس ورئيس الدير القديس سابا، المتروبوليت أشعيا ممثلاً لكل من المطران نيكيفوروس من كيكوس دير ستافروبيجيك في كيكوس، والأسقف نيوفيتوس أسقف ألدوريت وشمال كينيا. ومعاونة كهنة الإسكندرية.