في عيد ميلادها.. أبرز إطلالات ميشيل أوباما (صور)

تحتفل ميشيل أوباما بعيد ميلادها اليوم، ورصد موقع insider أبرز إطلالات ميشيل.

في عام 2008، ارتدت ميشيل أوباما فستانًا أحمر ناريًا لا يُنسى ليلة الانتخابات، قامت بإقران فستان Narciso Rodriguez بكارديجان أسود بسيط.

في حفل الافتتاح في عام 2009، أذهل أوباما في ثوب أبيض طويل تم تصميم الفستان من قبل Jason Wu ، وتميزت بزهور الأورجانزا.

وبحسب موقع سميثسونيان على الإنترنت، "لم يتم الكشف عن تفاصيل الفستان قبل الكرات ولم يعرف وو أن السيدة أوباما اختارت تصميمه الذي كان ينوي أن يرمز إلى الأمل حتى شاهده على شاشة التلفزيون".

في نفس العام، عززت أوباما نفسها كرمز للموضة عندما ارتدت ثوبًا بلون الشمبانيا لحضور عشاء رسمي قام أوباما بإقران فستان المصمم الهندي الأمريكي نعيم خان بشال.

في حفل عشاء رسمي في عام 2011، ارتدت ثوبًا أحمر فاتحًا أثار الجدل، في عشاء رسمي مع الصين، ارتدى أوباما ثوبًا من تصميم المصمم البريطاني ألكسندر ماكوين، على الرغم من التوقعات بأنها قد ترتدي ثوبًا من قبل مصمم أمريكي له صلات بالصين، حسبما ذكرت صحيفة ديلي بيست في ذلك الوقت.

قال أوباما رداً على الجدل: "أحب رعاية المصممين الأمريكيين، والغالبية العظمى من الملابس التي أرتديها من تصميم أميركيين، لكن هناك الكثير من المصممين الآخرين الذين لديهم أشياء لطيفة أيضًا، لا أعتقد أنني مختلفة عن أي امرأة أخرى بخلاف حقيقة أن الناس يرون ما أرتديه ثم يتحدثون عنه."

لا يزال الثوب الأبيض الذي ارتدته أوباما خلال رحلة إلى لندن عام 2011 أحد أفضل إطلالاتها ارتدت ثوب توم فورد متجدد الهواء إلى مأدبة مع الملكة.

في عام 2012، ارتدى أوباما ثوبًا أزرق بسيطًا لكنه ارتدى قلادة بيان، مرتديا عباءة ماركيزا، استقبل أوباما رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون في مأدبة عشاء رسمية.

وقالت روكساندا إيلينسيتش، التي ارتدت أزياء أوباما لهذا الحدث، لشبكة إن بي سي نيوز في ذلك الوقت: "السيدة الأولى السيدة أوباما تبدو دائما أنيقة وعصرية للغاية".

في موكبها الثاني في يوم التنصيب، في عام 2013، ارتدت أوباما معطفًا بطول الركبة وحزامًا، كان معطف Thom Browne مصنوعًا من ربطات العنق للرجال.

قال براون لصحيفة نيويورك تايمز في ذلك الوقت: "إنها امرأة قوية، أردتها أن تشعر بالرضا عنها وأن تشعر بالراحة والقوة والأنوثة والجمال.