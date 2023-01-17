الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إزالة الإشغالات للحفاظ على المشهد الحضاري بالجيزة

إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات

شنت شرطة المرافق بالجيزة، حملات لإزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين التي من شأنها تعطيل حركة المرور، للحفاظ على المشهد الحضاري.

واستهدفت الحملة عدة مناطق وأحياء، منها بولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، والمنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت عم تحرير وإزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمحلات التجارية والباعة المتجولين، والمقاهي والكافيهات. 

كما أسفرت الحملة عن إزالة عدد من الحواجز والسلاسل، والبراميل، التي يضعها عدد من المواطنين أمام العقارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابات المختصة التحقيق. 

إزالة الشوارع المشهد الحضاري حركة المرور النيابات المختصة الإجراءات القانونية

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