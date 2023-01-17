مسلسلات رمضان 2023.. آخر تطورات الموسم الدرامي الأقوى

انتهى عدد كبير من نجوم الفن من تصوير نسبة كبيرة من أعمالهم الفنية للعرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023 وهو الموسم الدرامي الأقوى، ويبدأ عدد من النجوم تصوير مشاهده الأولى خلال الأيام القادمة، وخلال التقرير التالي نرصد آخر تطورات موسم مسلسلات رمضان 2023.

مسلسلات رمضان 2023 مسلسل العمدة

انتهى النجم محمد رمضان من تصوير نسبة كبيرة من مسلسله الجديد "العمدة" المقرر عرضه خلال رمضان 2023، حيث يعد من أكثر معدلات الإنجاز في التصوير في مسلسلات الموسم الدرامي الرمضاني وقاربت نسبة التصوير على نصف حلقات العمل قبل أكثر من شهرين من الموسم الرمضاني، ويقدم رمضان العمل بمشاركة زينة ومي كساب وعدد كبير من الفنانين من إخراج محمد سامي.

الكبير أوي 7

يكثف الفنان أحمد مكي من تصوير مسلسله الجديد الكبير أوي 7 حيث اقترب من تصوير نصف مشاهده بالعمل الجديد المقرر أن يكون جرعة كوميدية جديدة خلال رمضان القادم بمشاركة مجموعة من النجوم منهم بيومي فؤاد ومحمد سلام ورحمة أحمد.

مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي

انتقلت النجمة منى زكي مؤخرا من لوكيشن دمياط إلى القاهرة لتصوير أحداث من المشاهد الداخلية للعمل بالقاهرة حيث انتهت من تصوير أكثر من 4 أسابيع تصوير من العمل حتى الآن وهي نسبة مميزة من المسلسل المكون من 15 حلقة ومقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني وتقدمه بمشاركة الفنانة نسرين أمين والفنان محمد عبد العظيم والفنان رشدي الشامي من إخراج محمد شاكر خضير.

بابا المجال مصطفى شعبان

وفي هدوء تام صور الفنان مصطفى شعبان جزء كبير من مسلسله الرمضاني القادم "بابا المجال" واقترب من ثلث حلقات العمل الجديد وانضمت له مؤخرا الفنانة نسرين أمين لتقاسمه البطولة ويصور مشاهده في القاهرة حاليًا ويضم العمل عدد كبير من النجوم منهم سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم ومن إخراج أحمد خالد موسى.

ضرب نار لياسمين والعوضي

وفي الحي الشعبي يصور النجم أحمد العوضي أحداث مسلسله الجديد "ضرب نار" بمشاركة النجمة ياسمين عبد العزيز حيث انتهى الثنائي من تصوير 3 أسابيع من العمل ووضع المخرج مصطفى فكري خطة للانتهاء من العمل بحلول الشهر الكريم وخلال الساعات الماضية تصدر المسلسل التريند بسبب هاشتاج الإيد الشقيانة الذي أطلقه العوضي عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع الجمهور على العمل.

حمدا لله على السلامة

تقدم النجمة يسرا هذا الموسم مسلسلا اجتماعيا مختلفا بالطابع الكوميدي باسم "حمدا لله على السلامة" حيث انتهت من 3 أسابيع تصوير وتكثف حاليا التصوير للانتهاء من العمل خلال الأيام الأولى من شهر رمضان وفقا لخطة المخرج عمرو صلاح، والمسلسل من بطولة مايان السيد ومحمد ثروت وشيماء سيف.

رمضان كريم الجزء الثاني

يتبقى عدد قليل من المشاهد وينتهي المخرج سامح عبد العزيز تماما من تصوير المسلسل الجديد الذي يحظى بمتابعة عالية من الجمهور من المقرر أن ينتهي التصوير بحلول الأسابيع القليلة القادمة ليكون العمل الأول الجاهز لشهر رمضان القادم وهو من بطولة سيد رجب وسلوى عثمان ونجلاء بدر ومحمد لطفي وعدد كبير من الشباب.

سر السلطان

انتهى المخرج خالد يوسف مخرج مسلسل سر السلطان من تصوير عدد كبير من مشاهد المسلسل ويكثف العمل حاليا في اكثر من لوكيشن تصوير على أن ينتهي مع الأيام الأولى من شهر رمضان ومن المقرر أن يكون المسلسل من أضخم أعمال شهر رمضان القادم، والعمل من بطولة حسين فهمي وأحمد فهمي وأحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد وفيق وعدد كبير من نجوم مصر والعرب بطاقم يقترب من 60 فنانا.

حضرة العمدة

وتقدم روبي تجربة مختلفة من خلال مسلسل اجتماعي كوميدي وانتهت من تصوير شهر من العمل الجديد بمشاركة نخبة من النجوم في العمل الجديد منهم أحمد رزق وسميحة أيوب، وبسمة، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر.

ريهام حجاج في جميلة

وتقدم النجمة ريهام حجاج مسلسلا مختلفا هذا العام من خلال عمل اجتماعي مليء بالإثارة والغموض وتناقش الكثير من قضايا المرأة وعلاقة الأبناء بالآباء، وتقدم العمل بمشاركة أحمد وفيق وعبير صبري ومن إخراج سامح عبد العزيز وانتهت من تصوير أكثر من شهر من العمل.

سوق الكانتو أمير كرارة

وصور النجم أمير كرارة ما يقرب من نصف مشاهد مسلسله الجديد "سوق الكانتو" مع النجمة مي عز الدين وعدد من النجوم تحت إدارة المخرج حسين المنباوي ويشاركهم البطولة محمد عبد العظيم وفتحي عبدالوهاب، ثراء جبيل، عبدالعزيز مخيون، كمال أبورية، ضياء عبدالخالق، ومها نصار.

الصفارة لأحمد أمين

انتهى الفنان أحمد أمين من 4 أيام تصوير من مسلسل “الصفارة” والمكون من 15 حلقة، تدور أحداثهم في إطار الكوميديا الاجتماعية التي تناسب الأسرة المصرية، ليعود به إلى عالم الكوميديا بعد مشاركته العام الماضي بمسلسل “جزيرة غمام” بشخصية الشيخ عرفات ويشاركه البطولة طه دسوقي وآية سماحة وعدد من نجوم الكوميديا من إخراج علاء إسماعيل.

نيللي كريم عملة نادرة

وانتهت الفنانة نيللي كريم من تصوير شهر كامل من مسلسلها الصعيدي الجديد "عملة نادرة" داخل اللوكيشن الرئيس باستوديوهات العدل جروب انتهت من جزء جيد من العمل الذي تقدمه بمشاركة أحمد عيد وجمال سليمان وجومانا مراد وعدد كبير من النجوم.

طارق لطفي في مذكرات زوج

يدخل النجم طارق لطفي خلال الأيام القليلة القادمة تصوير مسلسله الجديد "مذكرات زوج" المكون من 15 حلقة وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادي ويشاركه البطولة خالد الصاوي وعائشة بن أحمد.

علاقات مشروعة

وخلال أيام قليلة يدخل النجم ياسر جلال تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "علاقات مشروعة" المقرر عرضه خلال رمضان القادم من 15 حلقة فقط والعمل الجديد يقدمه بمشاركة مي عمر وداليا مصطفى، مراد مكرم، ميمي جمال وعدد من النجوم والوجوه الجديدة ومن إخراج خالد مرعي.

الإمام الشافعي

انتهت كل ترتيبات تصوير مسلسل الإمام الشافعي من بطولة النجم خالد النبوي مؤخرًا حيث يدخل التصوير خلال أيام للانتهاء من العمل خلال الأيام الأولى من شهر رمضان القادم في مفاجأة كبيرة لجمهوره.

مسلسل ساعة الصفر

يدخل النجم مصطفى خاطر خلال أيام تصوير مسلسل كوميدي من 15 حلقة باسم "ساعة الصفر" من بطولة محمد عبدالرحمن وجار ترشيح باقي طاقم العمل وهو من تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج شادي الرملي.

مسلسل دنيا سمير غانم

تنتهي النجمة دنيا سمير غانم استعداداتها لدخول موسم رمضان القادم بمسلسل جديد من 15 حلقة لم يتم الاستقرار على الاسم بعد والعمل يشارك في بطولته كل من الفنان سيد رجب ومحمد سلام وبيومي فؤاد وجار ترشيح باقي الأبطال.