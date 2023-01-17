«ذا أثلتيك»: ديجو جوتا يستعد للعودة أمام ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن موعد عودة البرتغالي ديجو جوتا، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، للمشاركة في المباريات بعد شفائه من الإصابة.

وتعرض جوتا للإصابة أثناء مشاركته في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، ضمن لقاءات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وخرج من الملعب في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة وشارك بدلًا منه كوستاس تسيميكاس، ليؤكد فيما بعد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق غيابه لفترة طويلة بسبب تعرضه لإصابة قوية في عضلة السمانة.



ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن جوتا قد يكون جاهزًا للمشاركة مع ليفربول في مباراة ريال مدريد، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم 21 فبراير المقبل.



جوتا غاب عن المشاركة ببطولة كأس العالم، قطر 2022، والتي ودعها المنتخب البرتغالي من الدور ربع النهائي أمام نظيره المغربي.

وأشارت الشبكة إلى أن جوتا عاد للمشاركة في التدريبات الخفيفة بشكل فردي، ويرغب في أن يكون جاهزًا للمشاركة ضد ريال مدريد بعد غياب عن الملاعب استمر لـ3 أشهر.



ويلتقي فريق ليفربول نظيره ولفرهابتون وندرز، اليوم في العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن لقاءات دور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

ديجو جوتا انضم لصفوف فريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 قادمًا من فريق وولفرهامبتون وندرز.

ولعب ديجو جوتا 93 مباراة بقميص فريق ليفربول منذ انضمامه للفريق، وسجل 34 هدفًا وصنع 14 لزملائه في الفريق، من أصل 309 مباريات لعبها وسجل 105 أهداف وصنع 54 لزملائه.

كما يملك ديجو جوتا 28 مباراة بقميص المنتخب البرتغالي منذ نوفمبر 2019 ضد ليتوانيا في تصفيات أمم أوروبا، وسجل خلالها 10 أهداف، وصنع 8 لزملائه.

ويحتل ليفربول المركز التاسع في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، وبفارق الأهداف عن فريق تشيلسي صاحب المركز العاشر.