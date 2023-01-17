أهم النصائح لبيع ملابسك بأفضل شكل عبر الإنترنت

هل فكرت يومًا في إعادة بيع ملابسك بدلاً من التخلص منها، حيث زادت شعبية عمليات البحث عن مواقع إعادة البيع، بشكل كبير خلال الـ12 شهرًا الماضية مع عمليات البحث التي زادت بنسبة 308٪.

لذلك، نظرًا لأن العديد من الأشخاص يتطلعون إلى شراء ملابس مستعملة نظرًا لتكلفة المعيشة، فمن المهم عرض ملابسك بأفضل طريقة ممكنة - وجعلها مثالية للتحميل والبيع.

لذا وفقًا لموقع "METRO" شارك الخبراء بعض النصائح المهمة لزيادة بيع المستعمل.

قم بتنظيف البقع بأسرع ما يمكن

فإن تنظيف البقع في أسرع وقت ممكن أمر مهم وإلا فقد تصبح ميزات دائمة لملابسك، مما يجعل بيعها عبر الإنترنت أكثر صعوبة، لذا أفضل طريقة للقيام بذلك (ما لم يُنصح بخلاف ذلك على ملصق العناية) هي تلطيخ المنطقة بالماء باستخدام منشفة ورقية نظيفة.

إذا لم تنجح هذه الطريقة، فحاول استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة مع مزيل البقع أو قطرة من منظف متعادل الأس الهيدروجيني على القماش.

الملصقات الموجودة على الملابس موجودة لسبب ما

لحماية القماش، اقلب ملابسك من الداخل إلى الخارج، وفك كل شيء واستخدم كيس غسيل شبكي،هذا حتى لا تتلف الأزرار والسحابات أو تتعطل.

من ناحية أخرى، غالبًا ما تحتاج ملابس كثيرة من الصوف والحرير إلى غسلها يدويًا للحفاظ على شكلها، لذا إذا كنت بحاجة للغسيل اليدوي، املأ حوضًا بماء بارد ومنظف معتدل، ثم انقع أغراضك واغسلها جيدًا واشطفها جيدًا.

بمجرد الانتهاء من ذلك، ضع الملابس على منشفة نظيفة ولفها بداخلها واضغط على الماء الزائد.

كرر هذه الخطوة حتى تصبح رطبة، ثم افرد الملابس حتى تجف.

قم بكي الملابس

قبل تحميل ملابسك، من الأفضل إعطائها مرة واحدة سريعًا باستخدام مكواة أو باخرة لجعلها تبدو في أفضل حالاتها.

إذا كان لديك وصول إلى قدر بخاري، فمن الأفضل استخدامه لأن الكي يمكن أن يتسبب في تلف ملابسك.

ومع ذلك، إذا كان لديك مكواة فقط ، فاستفد إلى أقصى حد من إعدادات البخار باستخدام المكواة لتشغيل أي ثنيات.

استثمر في أغطية القماش

تحتاج بعض الملابس إلى عناية أكثر من غيرها - لذا، قبل بيعها، حافظ على حمايتها من العث والعفن والغبار.

تتمثل إحدى الطرق في وضعها في قطعة قماش تسمح بمرور الهواء - وليس البلاستيك لأنها ستترك رائحة ملابسك رطبة.

علق الملابس في خزانة ملابس باردة ونظيفة ومظلمة

إذا كان لديك العديد من الملابس، فتأكد من وضعها بالتساوي داخل الخزانة لمنع التجعد.

للوقاية من العث والعفن بشكل إضافي، ضع القليل من كتل خشب الأرز أو أكياس الخزامى في خزانة ملابسك.