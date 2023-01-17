الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء تنفيذ مشروع التعاون بين «القومي للمعايرة» والمعهد الألماني للمترولوجيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد المعهد القومي للمعايرة والمعهد الوطني الألماني للمترولوجيا، الاجتماع الاستشاري الأول لمشروع تنفيذ التعاون الفني الجديد، والذي يُقام بعنوان "تعزيز المترولوجيا لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري SMIC".

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات وإضافة خدمات جديدة إلى قائمة الخدمات التي يُقدمها المعهد القومي للمعايرة للعملاء الجدد في قطاع الأغذية الزراعية المُصنعة في مصر، ويتضمن ذلك تقديم اختبارات الكفاءة الفنية وتوفير الاسناد المترولوجي، عن طريق إنتاج المواد المرجعية الموثقة التي تستهدف تلبية احتياجات الجهات الفاعلة المصرية وسيتم السماح لهذه الجهات باختبار مُنتجاتهم في مُختبرات المعهد القومي للمعايرة، طبقًا لمعايير الجودة الدولية، مما يترتب عليه تحسين التجارة على المستوى الوطني وكذلك الصادرات، وسيؤدي ذلك إلى تحسين ضمان جودة المنتجات والعمليات في قطاع الأغذية المصنعة، وبالتالي تعزيز سلامة الأغذية.

ويركز المشروع الحالي على تنمية القطاع الخاص في المنطقة، وذلك في إطار برنامج يتكون من العديد من مشروعات التعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية، وتبلغ تكلفة المشروع مليون يورو، بتمويل من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

وتناول الاجتماع الاستشاري الأول، استعراض تفاصيل المشروع، وتبادل وجهات النظر حول تصميم المشروع بين الممثلين المدعوين من قطاع المواد الغذائية المُصنعة والبنية التحتية للجودة لمصر.

ويعُد المجلس الاستشاري هيئة غير رسمية تعمل كنظام استشاري ومعلوماتي للمشروع، كما يعمل بعد انتهاء المشروع في شكل شبكة تبادل طويلة الأجل لتحقيق مزيد من التعاون بين الأطراف المختلفة.

شهد اجتماع المجلس الاستشاري الأول حضور ممثلين عن المعهد الوطني الألماني للمترولوجيا (PTB) وممثلين عن المعهد القومي للمعايرة (NIS) وممثلي جهات مصرية تلعب دورًا هامًا في مجال الأغذية المُصنعة منها (الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، غرفة الصناعات الغذائية، ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍلغذائية، ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ للحاصلات الزراعية، مركز تحديث الصناعة، مجموعة شركات الوادي) وكذلك مؤسسات البنية التحتية للجودة ومنها (المجلس الوطني للاعتماد، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مصلحة دمغ المصوغات والموازين).

الجدير بالذكر أن المعهد الوطني الألماني للمترولوجيا يعتبر أحد أكبر مؤسسات المترولوجيا بالعالم، يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات المُتعلقة بتحسين الجودة في جميع أنحاء العالم، ولدى المعهد تاريخ طويل من التعاون مع المعهد القومي للمعايرة.

 

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وائل لطفي

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