مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل ويلتقى نتنياهو.. غدًا

يجري مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، غدًا الأربعاء، زيارة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، فى أول زيارة لمسؤول أمريكى منذ تنصيب بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء.

ومن المقرر أن يجتمع سوليفان بالمسؤولين في حكومة نتنياهو، وبحث التهديدات المشتركة، بما في ذلك ملف إيران ومشروعها النووي.

وتأتى زيارة سوليفان كخطوة تمهيدية للزيارة التي يخطط لها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب، نهاية الشهر الجاري، لعقد لقاء مع نتنياهو، وفقا لوكالة «سما» الفلسطينية.

ويجتمع سوليفان مع القيادات الحكومة الإسرائيلية، للتوصل إلى تنسيق مع نتنياهو حول المواضيع الأكثر حساسية، وهي إيران، والقضية الفلسطينية، والحرب في أوكرانيا والمنظمات الدولية والمحاولات الفلسطينية لنقل الصراع إلى المحكمة في لاهاي.

سوليفان يعقد جلسة مشاورات مع الرئيس الإسرائيلي

في السياق ذاته، أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، إن برنامج زيارة سوليفان، يشمل جلسة مشاورات مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج ، ولقاءات مع نتنياهو، ووزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي.

أمريكا: إيران قد تكون شريكة روسيا فى جرائم حرب

وفى تصريحات سابقة، قالت الإدارة الأمريكية إن بيع إيران طائرات بدون طيار قاتلة لروسيا لاستخدامها في الأزمة المستمرة مع أوكرانيا يعني أن البلاد قد تكون شريكة في جرائم حرب واسعة النطاق.

وقال سوليفان إن إيران اختارت السير في طريق تستخدم فيه أسلحتها لقتل المدنيين في أوكرانيا ومحاولة إغراق المدن في البرد والظلام، وهو ما يضع إيران من وجهة نظرنا في مكان يمكن أن تكون فيه شريكة في جرائم حرب واسعة النطاق، حسبما نشرت شبكة «سي أن بي سي» الأمريكية.