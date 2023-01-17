الثلاثاء 17 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

فلسطين تحذر: تنفيذ برنامج حكومة نتنياهو يعد تفجيرًا مباشرًا لساحة الصراع

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، في الضفة الغربية، بما فيها القدس، يهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

واعتبرت أن برنامج حكومة نتنياهو يعكس عنجهية اليمين الإسرائيلي الحاكم واستخفافه بالمواقف والمطالبات الدولية الداعية لوقف جميع أشكال التصعيد والإجراءات أحادية الجانب غير القانونية.

وأدانت، فى بيان لها، اقتحام وزيرة الاستيطان والمهام القومية الإسرائيلية، أوريت ستروك، جنوب الضفة الغربية، وكذلك التصريحات والمواقف التي أطلقتها دعمًا للمستوطنين.

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وأوضحت أن تلك التصريحات تشجع المستوطنين على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين، في تأكيد على أن ائتلاف نتنياهو اليميني الحاكم يتبنى مطالب الجمعيات الاستيطانية وينفذها في أرض دولة فلسطين.

تحذير فلسطينى ضد الانتهاكات الإسرائيلية

وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن اكتفاء المجتمع الدولي بما اعتاد عليه من إطلاق مواقف وتعبيرات نظرية رافضة للاحتلال والاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية لن يجدي نفعاً مع حكومة نتنياهو المتطرفة وبرامجها الاستعمارية التوسعية العنصرية.

وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، عبر ترجمة المواقف والأقوال إلى أفعال، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان تنفيذ واحترام تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية خلال اقتحام مخيم عين السلطان للاجئين في أريحا. 

وتحدث شهود عيان عن اشتباكات مسلحة بين نشطاء فلسطينيين وقوات إسرائيلية في كل بلدة قباطية في جنين ونابلس من دون الإعلان عن وقوع إصابات.

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