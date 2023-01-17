القاهرة الإخبارية: تعيين بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع في ألمانيا

أعلنت الحكومة الألمانية تعيين بوريس بيستوريوس، وزيرا للدفاع بديلا للوزيرة المستقيلة كريستينا لامبريشت.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت استقالتها من منصبها أمس الاثنين.

وجاء في بيان للوزيرة تلقته وكالة الأنباء الألمانية من وزارة الدفاع، أنها طلبت من المستشار أولاف شولتس الإعفاء من مهام منصبها.

وقالت الوزيرة إن تركيز وسائل الإعلام على شخصي لمدة أشهر لا يكاد يسمح بالتقارير الواقعية والمناقشات حول الجنود وقرارات السياسة الأمنية لصالح مواطني ألمانيا، متابعة: «أود أن أشكر كل من يعمل كل يوم لضمان سلامتنا وأتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل من أعماق قلبي».

وتعرّضت لامبريخت في الآونة الأخيرة لانتقادات شديدة بسبب تعليقاتها المثيرة للجدل حول الحرب في أوكرانيا.

واهتزت صورة لامبريخت بسبب مقطع فيديو غير موفق لمناسبة الأعياد قالت فيه إنها ممتنة لكل اللقاءات التي سمح لها النزاع في أوكرانيا بإجرائها.