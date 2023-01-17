إطلاق اسم «طبيب الغلابة» وشهداء القطاع الطبي على منشآت صحية

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه تم تنفيذ أكثر من 15 ألف برنامج تدريبي بمختلف التخصصات، وكان أبرز المتدربين أطباء الطوارئ والقلب والصدر والرعايات المركزة والحضانات والأسنان وأطباء الأسرة والصيادلة الإكلينيكيين ومسئولي مكافحة العدوى والممرضين وغيرهم من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وذلك علاوة على إتاحة فرص المشاركة بالأيام العلمية والمؤتمرات الطبية الكبرى للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، والتدريب على استخدام التقنيات العالمية، كتقنية CTO لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية، والقساطر التشخيصية والعلاجية، والجراحات الميكروسكوبية والمناظير، والروبوتات الجراحية، والجراحات الدقيقة للمخ والأعصاب، وجراحات الوجه والفكين.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أنه ولأول مرة في النظم الصحية إنشاء وحدة للدعم المعنوي لتحقيق أعلى معدلات رضاء العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وهو ما يزيد من ارتباطهم بالهيئة وولائهم وانتمائهم لها، لتقديمها العديد من الأنشطة الاجتماعية المختلفة وتوفير مزايا لهم.

وأكدت إطلاق أسماء الشهداء من الأطقم الطبية خلال جائحة «كورونا» على العديد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات، وإطلاق اسم طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي على إحدى وحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد، وذلك تقديرًا لمجهوداتهم العظيمة والمتفانية في خدمة وعلاج المرضى.

ولفتت إلى إطلاق تطبيق Care Connect كأول منصة تفاعلية بين العاملين بالهيئة، ولأول مرة بمصر منصة تضم أعضاء المهن الطبية، لتبادل الخبرات وزيادة المعرفة واكتساب المهارات والارتقاء بمستوى أداء الفريق الطبي في الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، وتحقيق التميز المؤسسي، مؤكدة حرصها على تحقيق أعلى معدلات رضاء العاملين عن بيئة العمل، والتي تعد جزءا لا يتجزأ للوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة، والتي تخطت النسب العالمية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وما حققته من عائد صحي وإنساني ضخم للغاية على المنتفعين، وحصاد العديد من الإشادات العربية والدولية، خاصة لتمكين الشباب مع ذوي الخبرة والكفاءات المتميزة.