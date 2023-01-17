الرعاية الصحية: طفرة فى رواتب مقدمى الخدمة الصحية بمنظومة التأمين الصحى

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن منظومة تطوير الرعاية الصحية لمقدمي الخدمة بالهيئة شهدت طفرة في تحسين ورفع مستوى الرواتب والأجور، ليكون أقلهم بنسبة زيادة ثلاثة أضعاف عما كانوا يتقاضونه سابقًا بالجهات الحكومية الأخرى.

وأضافت أنه تم تطوير نظام الحوافز والتقييمات بناءً على نظام متطور يضمن الالتزام بالأداء الوظيفي وأخلاقيات المهنة وتطبيق كافة معايير الجودة، والمشاركة الفعالة بالتدريبات، مما يدعم المساواة والعدالة بين كافة العاملين دون تمييز أو تهرب من الواجب الوظيفي، والاهتمام بالكفاءات والجدارات، فضلًا عما يتم صرفه من مكافآت وحوافز للمنشآت الصحية والعاملين المتميزين والأكثر تميزًا بها، بالإضافة إلى المكافآت الفردية والجماعية للأقسام المتميزة بالمنشآت الصحية.

واستكملت أنه من ضمن تطوير بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية تتيح الهيئة ضم ساعات العمل بالتنسيق مع المنشآة الصحية، مما يساعد في تيسير توفير ساعات مجمعة للإجازات وتشجيع المغتربين على العمل، إضافة إلى توفير سكن لائق للفرق الطبية وجميع العاملين داخل وخارج المنشآت الصحية مجهز بكافة الكماليات المتاحة، مع تحسين تقديم وجبات فندقية عالية الجودة والقيمة.

ولفتت إلى جهودها للتعليم والتدريب المستمر لمقدمي الخدمة الصحية من أجل تطوير ورفع كفاءة العاملين، خاصة من الأطقم الطبية داخل المنشآت الصحية، مما يضمن تبادل الخبرات والمعارف واكتساب المهارات التكنولوجية المختلفة، وخلق قيادات الصف الثاني من المتدربين، وذلك فضلًا عن الاستعانة بشكل مستمر بمنظمات الصحة العالمية وكبار الاستشاريين وأساتذة الجامعات والخبراء الأجانب للتدريب المستمر لمقدمي الخدمة، سواء بالتدريب النظري أو العملي على رأس العمل أو أونلاين عن طريق الإنترنت، بالإضافة إلى إتاحة العديد من المنح والدورات التدريبية، وإرساء مبدأ الابتكار والبحث العلمي بما يضمن بيئة عمل متطورة وممارسات طبية توفر أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى ومتواكبة مع التطورات المتسارعة في مجال الرعاية الصحية عالميًا.