الرعاية الصحية: لدينا 12 ألف طبيب وصيدلي وممرض يقدمون الخدمات للمرضى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن لديها عدد هائل من القوى البشرية يبلغ أكثر من 12 ألف طبيب وصيدلي وممرض بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية”.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء إلى عمل منظومة التأمين الصحي الشامل على عدد من المحاور لضمان تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، وأهمها تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية والعديد من التقنيات وتصميماتها بالأكواد العالمية بتكلفة بلغت أكثر من 25,8 مليار جنيه بالمحافظات الثلاث.

ولفتت كذلك إلى التطورات على مستوى عمليات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات لتحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية، وهو ما انعكس على جودة واستحداث حزم جديدة من الخدمات الطبية المقدمة وتيسير أداء العمل وكفاءة مقدمي الخدمة الصحية، ونجاح العمليات والتدخلات الجراحية بنسب عالمية.