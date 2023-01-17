الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بعد قليل بمشاركة «نعينع والخشت».. انطلاق مقرأة كبار القراء بمسجد الحسين

مقرأة الأوقاف بالحسين
مقرأة الأوقاف بالحسين

تنطلق مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية بعد قليل، اليوم الثلاثاء، من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه برئاسة أ.د عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، حيث حضر كل من السادة القراء: القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمود علي حسن، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي.

وستبدأ القراءة من قوله تعالى: "وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَ ٰ⁠جا یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُروَعَشۡراۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا فَعَلۡنَ فِیۤ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیر" [سُورَةُ البَقَرَةِ: 234].

وأعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق أن الدعوة مفتوحة للجميع ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.

إنطلاق مقرات كبار القراء مسجد الحسين نعينع الخشت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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